Officieel: Tesla-killer Lucid Air is hier - Autoblog.nl

Dit is dan eindelijk de productieversie.

Oké, we zijn soms misschien iets te scheutig met de term Tesla-killer. In dit geval is het gebruik ervan echter te rechtvaardigen. De Lucid Air heeft namelijk zeer indrukwekkende specificaties en is daarom een van de meest serieuze nieuwe spelers op de EV-markt. Het concept hebben we al vaak de revue zien passeren, maar vandaag presenteert Lucid Motors de langverwachte productieversie.

We hadden al een idee van de specificaties van de topversie, maar nu presenteert Lucid Motors vier varianten. Naast het instapmodel zijn er de Touring, Grand Touring en de Dream Edition. De specificaties van de instapper, die later komt, maakt Lucid helaas nog niet bekend.

Gelukkig hebben we wel de cijfers voor de andere versies, dus die zullen we jullie zeker niet onthouden. De Touring krijgt 620 pk en een EPA-range van 650 km. Dat is al genoeg om de Model S Long Range Plus te evenaren, maar daar blijf het niet bij. De Grand Touring heeft namelijk 800 pk en een range van 832 km. Tot slot is er nog de Dream Edition. Dit is de topversie met 1.080 pk. Deze heeft een range van 809 km, of 748 km als je de patser uit wil hangen met 21 inch velgen.

Als de praktijkactieradius van de Grand Touring enigszins in de buurt komt van de opgegeven actieradius is dit met afstand de EV met de grootste actieradius. De Air kan daarnaast ook sneller laden dan alle andere EV’s. Aan de snellader kunnen laadsnelheden worden bereikt tot boven de 1.900 kilometer per uur.

De extreme actieradius wordt mede mogelijk gemaakt door de aerodynamica. De Lucid Air heeft een luchtweerstandscoëfficient van 0,21. Je raadt het al, dat is beter dan alle anders auto’s in zijn klasse. Aan superlatieven geen gebrek. Qua design zien we trouwens weinig verrassingen. Het concept zag er al heel productierijp uit en de definitieve versie wijkt hier dan ook nauwelijks vanaf.

De Air wordt gepositioneerd als een luxe-auto en daar horen dan ook de nodige geavanceerde opties bij. Zo beschikt de Dream Edition over Lucid DreamDrive, een rijhulpsysteem dat gebruik maakt van 32 sensoren. Een groot scherm mag uiteraard ook niet achterwege blijven. De Air heeft daarom een gebogen 34 inch 5K scherm.

Lucid Motors trapt af met de duurste versie, de Dream Edition, die in het voorjaar van 2021 leverbaar wordt. Deze krijgt een prijskaartje van $169.000. Half 2021 volgt de Grand Touring, die $139.000 gaat kosten. Eind 2021 wordt ook de Touring leverbaar, voor $95.000. De instapper bewaren de Amerikanen voor het laatst. Die komt pas in 2022 en zal een vanafprijs krijgen van minder dan $80.000.

Lucid is niet van plan het bij de Air te laten. Ze delen ook de eerste beelden van hun volgende project, dat vooralsnog Gravity heet. Dit wordt een SUV, die qua design veel overeenkomsten vertoont met de Air. De auto moet ergens in de komende jaren zijn opwachting maken. Maar goed, eerst maar eens de Air.