Sergio Perez vertrekt bij Racing Point - Autoblog.nl

Sergio Perez gaat weg bij Racing Point en dat biedt nieuwe mogelijkheden.

Sergio Perez trok dit jaar vooral de aandacht door als eerste coureur positief te testen voor corona. Nu is hij opnieuw het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het team kondigt namelijk zijn vertrek aan.

In een statement maakt Racing Point bekend dat Sergio Perez aan het eind van het seizoen weg zal gaan bij het team. Daarmee komt er een einde aan een zevenjarige samenwerking. Perez kwam in 2014 aan boord bij het team (toen nog Force India), nadat hij zijn carrière begonnen was bij Sauber en McLaren. Hij reed toen aan de zijde van The Hulk, die dit jaar als zijn vervanger optrad.

In totaal wist Perez vijf keer het podium te bereiken. De laatste keer dat we de trots van Mexico op het podium zagen was tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018. Het ging alle vijf podiums waren nog onder de Force India naam. De nieuwe naamswijziging (naar Aston Martin) gaat Perez dus niet meer meemaken.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020

Er blijven nu twee vraagtekens over. Één: wat gaat Sergio Perez doen als hij volgend jaar weg is bij Racing Point? En twee: wie wordt dan zijn vervanger? Over de eerste vraag kunnen we nog weinig zinnigs zeggen, want Perez geeft aan dat hij het antwoord zelf ook niet weet. Over de tweede vraag valt daarentegen wel wat te zeggen. Hulkenberg heeft bijvoorbeeld laten zien dat hij wel overweg kan met de roze Mercedes. Daarnaast schijnt het zo te zijn dat een ene Sebastian Vettel volgend jaar nog geen stoeltje heeft.