Belasting op opladen blijft (voorlopig) laag

Twijfels of elektrisch rijden wel de toekomst is? Doe dat niet, want onze politici houden de belasting op opladen laag.

Nou ja, laag…Alles kost geld en alles kost tegenwoordig veel geld. Even je auto door de wasstraat trekken en je bent zo 20 ekkermannen verder. Niet normaal. Opladen van je elektrische auto is ook niet meer zo goedkoop dan dat het was. Gelukkig is daar goed nieuws over, de belasting op opladen blijft voorlopig nog laag.

Belasting op opladen

Dat is zeker de mening van Tweede Kamerlid Romke de Jong. Hij vindt dat het kiezen ‘voor het klimaat’ betaalbaar moet blijven. Opmerkelijke uitspraak, want als je in een benzine auto tuft ben je tegen het klimaat? Enfin, laat maar. Overigens zijn meerdere automerken bezig met waterstof. Dit omdat zij twijfels hebben of een volledige overstap naar elektrisch rijden wel mogelijk is, aangezien de productie van accu’s veel energie kost (en grondstoffen). Hiernaast is het nog onmogelijk om alle elektriciteit groen op te wekken. Gaan we allemaal over op een elektrisch aangedreven auto, dan moeten bijvoorbeeld flink wat kolencentrales extra gaan stoken.

Vanaf 1 januari 2023 zou het verlaagde tarief op energiebelasting verdwijnen. Dit zou je direct merken bij het opladen van je EV. Om ervoor te zorgen dat in tijden van inflatie mensen blijven kiezen voor een elektrische auto, wordt het verlaagde tarief met twee jaar lang verlengd. Je kunt dus komende tijd nog relatief goedkoop stroom tanken. Bij het opladen van een accu van 50 kWh ‘bespaar’ je dan 4,25 euro, want het scheelt 8,5 ct per kw/u.

Amendement

Het kabinet kwam niet zelf met dit idee. Er is een amendement in de Tweede Kamer ingediend om dit voorstel over te nemen. Een amendement is een wijziging van het stuk dat voorligt. Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 kwam dit aan bod. Alle coalitiepartijen stemde ermee in, zodat er gelukkig een meerderheid was.