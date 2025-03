Offroaden met een nieuwe Ferrari, kan dat?

Deze Ferrari gaat meedoen aan een van de zwaarste rally’s ter wereld.

Alles is al een keer gedaan. Een Ferrari-rallyauto dus ook. Sterker nog, Ferrari had zelfs een Groep B-rallyauto in de vorm van een offroad-308 GTB. Heel succesvol was ie niet, maar man wat ziet het er tof uit. Als Ferrari nu een model zou inschrijven voor de WRC, welke zou het dan zijn? Waarschijnlijk de niet-SUV.

En hoe zou een nieuwe Ferrari er dan als rallyauto uitzien? In het begin ongeveer zo. Delta4x4 helpt bij het rallyklaar maken van de Purosangue. Het tuningbedrijf ken je misschien als render tuner, maar er komt ook écht spul uit hun garage rollen. Zo ook de wielen onder de rally-Ferrari.

De offroad-wielen van de Ferrari Purosangue

De stijlvolle standaard wielen van de Ferrari zijn ingeruild voor diep ingesneden rallyrubber. Je kijkt hierboven naar 20-inch BF Goodrich All-Terrain banden voor en achter. Het rubber zit om nieuwe beadlock-velgen. Dit type velg zorgt rvoor dat de band netjes om de velg blijft zitten, ook wanneer de bandendruk laag is. Wel zo handig als je rotspartijen aan het beklimmen bent.

De Ferrari hoefde niet verhoogd te worden om de nieuwe sloffen eronder te krijgen. De standaard wielen onder de Purosangue zijn namelijk 22 inch groot voor en zelfs 23 inch achter. Of de Ferrari niet alsnog wat hoger op zijn pootjes komt te staan, is nog maar de vraag. De eigenaar van deze Ferrari deelt op Instagram dat dit nog maar de eerste stap is.

Het doel van de Ferrari Purosangue-rallyauto

De stijlvolle bruine Purosangue wordt niet zomaar op offroad-banden gezet. Het doel is om met deze Ferrari mee te doen aan de Panamericana – een van de spectaculairste en meeste uitdagende rally’s ter wereld. De Ferrari wordt dan getest onder de zwaarste omstandigheden in Uruguay, Colombia en Chili.

Wat kosten offroad-wielen onder een Purosangue?

Oh ja, het kostenplaatje nog. Wie zelfs dit setje wielen onder zijn Ferrari of een andere wil, moet € 12.300 overmaken. Wat een geld! Al zal de gemiddelde Ferrari-koper hier niet lang van wakker liggen.