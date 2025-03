Zoveel ontiegelijk veel duurder is F1 kijken bij Viaplay geworden

De prijzen zijn door de jaren heen flink gestegen.

Het voelt als een eeuwigheid geleden dat F1 gratis op tv te zien was. Eerst in de jaren ’90 bij de NOS, daarna kort bij SBS en vervolgens bij RTL, totdat de sport achter de betaalmuur van Sport 1 verdween (met een aantal races nog via Veronica op het open net). Nu zijn de tv-rechten in handen van Viaplay en moet je flink dokken om via dit kanaal de verrichtingen van Max Verstappen te volgen.

Pricewize zocht uit hoeveel duurder een F1-abonnementje bij Viaplay is geworden. Het Scandinavische bedrijf verwierf tot ieders verbazing in 2022 de F1-rechten en niet Ziggo Sport. Dat blijft ook nog wel even zo. Viaplay heeft tot tenminste 2029 de F1-rechten van onder andere Nederland in handen.

Hoeveel meer betaal je nu voor F1 bij Viaplay?

In het jaar dat Viaplay voor het eerst de F1 mocht uitzenden, waren er nog geen reclames op de streamingsdienst. Nu zijn die er wel, maar tegen betaling laat Viaplay die buiten beeld. Laten we eerst de prijsverschillen vergelijken voor de advertentievrije abonnementen.

Abonnement 2022 2025 Verschil Viaplay jaarabonnement € 8,25 € 19,99 + 142% Viaplay

maand-abonnement € 13,99 € 21,99 + 57%

Voor een jaarabonnement ben je bijna anderhalf keer zoveel kwijt dan drie jaar geleden. Dan zijn er dus ook nog de abonnementen mét reclames: Viaplay Basis. Hier betaal je bij een jaarabonnement € 16,99 per maand voor. Wil je een maandelijks opzegbaar abonnement, dan betaal je € 19,99 per maand. Daarmee is de prijs voor een jaarabonnement ruim verdubbeld en gaat het kostenplaatje voor een maandelijkse rekening met 43 procent omhoog.

Waarom is F1 kijken via Viaplay duurder geworden?

De directeur van Pricewize, Hans de Kok, begrijpt dat de prijzen op jaarbasis stijgen, ”maar deze percentages zijn erg fors”. Motorsport.com vroeg Viaplay Nederland-baas Roger Lodewick een tijdje terug waar de prijsverhoging vandaan komt. Volgens Lodewick is het een directe doorberekening van de prijzen voor de F1-rechten. ”Daarmee nemen onze kosten toe. We willen echter graag het beste sportaanbod blijven aanbieden en op de manier zoals we dat nu doen. Maar daar hangt gewoon een bepaald prijskaartje aan.”

Is F1 TV ook duurder geworden?

Lang verhaal kort: ja. In 2022 kon je nog een jaarabonnement afsluiten voor € 5,42 per maand. Nu is die optie er niet meer en ben je dus gedwongen om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten als je voor F1 TV gaat. Je betaalt hier nu € 11,90 voor. Een prijsstijging van 119 procent! In 2022 had je ook al een maandelijks opzegbaar abonnement van € 7,99. Ten opzichte daarvan is de prijs met bijna de helft gestegen.

Dus ja, F1 kijken is op welke manier dan ook duurder geworden. Geef je niet zoveel om de Nederlands gesproken randprogramma’s, Rob Kamphues of commentaar van Olav en Jack, ga dan voor F1 TV. Dit weekend begint het spektakel weer met de seizoensopener in Australië, al verwacht Max Verstappen er niet erg veel van.