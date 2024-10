Olieprijs schiet omhoog en het is de schuld van…

Het is weer hommeles in het Midden-Oosten en wij zijn de pineut! De olieprijs schiet omhoog en de peut wordt weer duur!

Het Midden-Oosten houdt de gemoederen bezig. Menig student doet een masker voor en staat pal voor Hamas Palestina en het leger van Israël slaat om zich heen om alle vrijheidsstrijders terroristen van het lijf te houden.

Allemaal tot daar aan toe wat betreft de markt. Maar nu is het ook bal tussen Israël en Iran. Die laatste islamitische heilstaat is toevallig ook een grote olieproducent en ondanks alle internationale sancties is heibel in de tent daar van grote invloed op de wereldwijde olieprijs.

Aanval op olie-industrie

Niemand weet nog wat het gameplan van Israël gaat worden. Vallen ze nucleaire installaties aan, laten ze de pieper van de Ayatollah ploffen of bombarderen ze Iraanse olie-industrie plat?

Aangezien de Iraanse oliesector 3,3 miljoen vaten olie per dag produceert en het leger van Israël daar met één aanval tot 1,5 miljoen vaten van kan weg knallen, heeft dat invloed op de olieprijs. Die olie komt maar beperkt naar het westen, maar als andere landen het niet in Iran kunnen kopen moeten ze het elders halen. Waar wij onze olie kopen…

Olieprijs schiet 8 procent omhoog

Al deze onzekerheid en ellende heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs in de afgelopen week met maar liefst 8 procent is gestegen. Iedereen weet wat dat betekent, dat wordt bloeden aan de pomp.

Want waar de prijsdalingen doorsijpelen naar de pomp, want dure voorraad, worden prijsstijgingen natuurlijk razendsnel doorgerekend, want extra winst.

Hoe hard de prijs aan de pomp gaat stijgen is nog de vraag. In China is de vraag alleen maar gedaald en de olieproductie in Saoedi-Arabië is juist gestegen. Maar onder aan de streep is de olieprijs 8 procent in de plus, dus we gaan het merken bij het volgooien van onze auto.

Als je weer leegloopt op een volle tank kun je in ieder geval je zondebok naar keuze vervloeken. Wellicht is Netanyahu voor jou de kwaaie pier, Hezbollah of Hamas, of misschien de Houthi’s of gewoon lekker Iran. Al naar gelang je politieke kleur is er keus genoeg. Fijn weekeinde alvast!