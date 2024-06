Volkswagen helpt geld verbrassende Rivian

Met de hulp van Volkswagen moet Rivian weer floreren.

Het zijn geen makkelijke tijden voor de nieuwere autofabrikanten. De eerste kraakjes in het ijs zijn zichtbaar, bijvoorbeeld met het omvallen van Fisker. Al die nieuwe merken kunnen niet blijven bestaan, alleen de sterksten blijven over.

Nu gaat Rivian wat langer mee dan veel nieuwe merken van elektrische auto’s. Toch gaat het niet enorm lekker. Door tegenvallende vraag gaat het geld er harder uit dan het binnenkomt. Gelukkig is er een lichtpuntje in dit Marvel superheldenverhaal. Volkswagen stapt als een soort Batman binnen kom Rivian te helpen.

Het Duitse autoconcern gaat een joint venture aan met Rivian. Door middel van een financiële injectie moet er een gezonde fundering opgebouwd worden om op de lange termijn uiteindelijk winstgevend te zijn. Volkswagen heeft duidelijk vertrouwen in de Amerikaanse autofabrikant, anders ga je zo’n samenwerking niet aan.

Ford

In het verleden had Rivian al een samenwerking met Ford. Het grote autoconcern had een belang van 12 procent in het merk en even leek het erop dat ze zelfs samen EV’s gingen ontwikkelen. Ford verkocht echter het meerendeel van de aandelen toen Rivian naar de beurs ging.

5 miljard dollar

Met de investering is miljarden gemoeid. Volkswagen zou tot en met 2026 maar liefst 5 miljard dollar pompen in Rivian. Voor het Amerikaanse automerk is dit natuurlijk enorm goed nieuws. Al meer dan zes maanden zit het aandeel van het merk in een dalende trend. Dit grote nieuws zorgde voor een koersstijging van maar liefst acht procent. Voorlopig is het een pleister op de wond, het aandeel Rivian is bijna vijftig procent gedaald in het afgelopen halfjaar.

Rivian verkoopt minder auto’s vanwege de mindere vraag naar elektrische auto’s. Het is niet het enige merk dat er last van heeft. Ook Tesla en bijvoorbeeld Lucid voelen die pijn. Met een kostenverlaging, een vereenvoudiging van de productie en deze joint venture met Volkswagen moet Rivian over de lange termijn gaan floreren. De eerste kwartaalwinst zou niet lang meer op zich laten wachten.