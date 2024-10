Waarom wil niemand in Nederland deze Jaguar XJ220?

Er staat een zwarte Jaguar XJ220 op Marktplaats. Gewoon in Nederland! Maar waarom wil niemand deze auto hebben?

Het is eigenlijk hét trieste verhaal van de Jaguar XJ220. Het begon allemaal met de ambitie om een supercar te ontwikkelen die alle concurrentie het nakijken moest geven. Het plan was een V12 en vierwielaandrijving en de auto moest een nieuwe standaard zetten.

Met recht noemen we het ambitieus, want op dat moment had het merk alleen de de XJ (sedan) en XJ-S (coupé en cabrio) in het aanbod.

Top of flop?

Een dikke financiële crisis gooide bijna roet in het eten. Om de auto toch op de markt te kunnen brengen werd er uitgeweken naar de 3,5 liter V6 motor uit de MG Metro. Ook mooi. Maar niet mooi genoeg.

Ondanks dat Jaguar XJ220 op dat moment de snelste auto ter wereld was, wilde toen al niemand hem hebben. De auto werd voor het merk een enorme flop. Dealers konden de auto’s aan de straatstenen niet kwijt en ze gingen uiteindelijk met hoge kortingen de deur uit.

Budget supercar

Zo werd de XJ220 jarenlang dé budget supercar. Als een Ferrari F50, Bugatti EB110 of McLaren F1 uit het budget is, kon je voor een fractie van het bedrag een XJ220 kopen. Kón, want inmiddels zijn de prijzen behoorlijk gestegen. De auto is immers zeldzaam doordat de verkopen tegenvielen.

Er zijn er zo’n 280 stuks gebouwd, maar daarvan zijn er slechts 18 geleverd in de kleur “Daytona Black”. De rest was bijna zonder uitzondering in zilver uitgevoerd. Of grijs, daar wil ik vanaf zijn. Laat één van die 18 zwarte exemplaren nou net op Marktplaats staan.

We kregen een tip in de mailbox (dank Polun!) dat deze Jaguar XJ220 op Marktplaats staat, maar hij kwam ons wel erg bekend voor. Dat klopt ook, want geheel volgens de traditie van deze auto is het kennelijk ook moeilijk om dit exemplaar te slijten.

Vorig jaar juli schreven we namelijk ook al over deze auto. Inmiddels is de aanbieder op Markplaats.nl wel veranderd en staat er drie kilometer meer op de teller. Ook is de prijs iets gedaald. Met 27 duizend euro wel te verstaan. Heb je toch een leuke Chinese auto voor.

Bijzonder exemplaar

Moet je nog altijd 698 duizend euri op tafel klappen voor deze supercar die kennelijk niemand wil. De geschiedenis van de auto is echter wel bekend en dat is altijd goed nieuws bij een speciale auto.

Deze Jaguar XJ220 is namelijk gebouwd op 29 januari 1993 en werd afgeleverd aan Hay Keong Yang, eigenaar van Samsung. Hij werd in Duitsland geleverd, dus niet in Azië.

In juli 2007 werd hij vervolgens verkocht aan Mr. Killmurray uit Engeland. Die hield de auto tot 2012 in zijn bezit alvorens de auto terug naar Duitsland te verkopen. In 2021 heeft Munsterhuis de auto groot onderhoud gegeven. De tanks, distributieriem, koppeling, brandstofsysteem met pompen en de banden zijn toen vervangen. En hij kreeg zijn Nederlandse kenteken.

Al die jaren en eigenaren ten spijt, hij heeft slechts 2.129 kilometer op de teller. Dat betekent dat de auto zo ongeveer nieuw is.

De huidige verkoper verkoopt de auto voor de huidige eigenaar die dat kennelijk vorig jaar al via een andere aanbieder probeerde. Wie geeft deze bijzondere supercar de liefde die hij verdient? Bekijk de originele advertentie zelf op Marktplaats.

Koop dan!