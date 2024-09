Om deze Final Edition van BMW hoef je geen traantje te laten

Final Edition klinkt als slecht nieuws, maar in dit geval valt dat reuze mee.

Als het gaat om vierdeurs coupés heeft BMW momenteel het rijk alleen. Mercedes – de bedenker van het genre – is namelijk gestopt met de CLS en de Audi A7 is ook niet meer te bestellen in Nederland. Voor de muggenzifters onder ons: de A7 is officieel een liftback, maar het is natuurlijk wel een directe concurrent van de 8 Serie Gran Coupé.

Helaas komt het einde van de 8 Serie Gran Coupé ook langzaam in zicht. Althans dat lijkt zo, want BMW presenteert de M8 Final Edition. Niet schrikken: dit is nog niet het definitieve einde van de M8. Deze Final Edition is namelijk alleen voor Japan, waar BMW dus stopt met dit model.

Heel spannend is het uitzwaaimodel niet: de auto is leverbaar in Alpine White (daar zijn de Japanners dol op) en Black Sapphire. Uiteraard zit de Final Edition goed in de spulletjes. Van zowel de Coupé als de Cabrio en de Gran Coupé worden elk twee exemplaren gemaakt, in wit en zwart.

De hamvraag is: betekent dit dat de 8 Serie er binnenkort bij ons ook uitgaat? Op termijn natuurlijk wel, maar gelukkig gaat het nog even duren. Volgens inside information gaat de 8 Serie pas in medio 2026 uit productie.

Die auto gaat dan zeker geen opvolger krijgen? Nou, dat moet je ook niet te hard roepen. Volgens Bimmerpost staat er namelijk wel degelijk een nieuwe 8 Serie op de planning voor 2026, die wederom als coupé, cabrio én Gran Coupé komt. BMW lijkt dus door te gaan waar Mercedes en Audi stoppen.