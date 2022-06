Hyundai IONIQ 6 is officieel en lekker uitgesproken

Dikke kans op een praatje met de buurman als de nieuwe Hyundai IONIQ 6 op de oprit staat.

Geen anonieme aanpak, wat de Koreanen betreft. Kia heeft natuurlijk een uitgesproken ontwerp met de EV6 en Hyundai doet hetzelfde met de IONIQ 5. Met het tweede volledig elektrische model binnen de line-up van Hyundai doet het merk precies hetzelfde. Je kunt er niet omheen draaien dat ook de IONIQ 6 een opvallende verschijning is.

Net als Mercedes met de EQE en EQS, kiest Hyundai voor een design dat een beetje doet denken aan een druppel. Of als ik collega @machiel quote, een banaan. Het is natuurlijk geen toeval dat beide automerken voor dit principe kiezen. Deze vorm is aerodynamisch zeer gunstig.

De luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt slechts 0,21 cW, wat echt ontzettend laag is. Dit pakt weer goed uit voor uiteindelijke actieradius van de elektrische auto. De nieuwe Hyundai IONIQ 6 staat op het E-GMP platform. Het inmiddels welbekende platform waar bijvoorbeeld ook de Kia EV6 en Hyundai IONIQ 5 gebruik van maken.

Hyundai IONIQ 6 interieur

Hyundai zegt dat de binnenruimte en het exterieur gelijktijdig ontwikkeld zijn. Volgens het automerk moet dit gunstig uitpakken voor de beenruimte aan boord van de IONIQ 6. Uiteindelijk is het afwachten hoe comfortabel het inderdaad vertoeven is in de auto.

Door deze vorm met een aflopende daklijn bestaat het gevaar dat lange mensen achterin sneller hun hoofd tegen de hemelbekleding stoten. Maar Hyundai zegt daar dus rekening mee te hebben gehouden.

In het interieur zijn twee schermen te vinden. Een groot 12-inch full-touch infotainmentdisplay en een 12-inch digitaal cluster. In de middenconsole is een flinke opbergruimte te vinden om spulletjes in te bewaren.

Hyundai onthult de IONIQ 6 in stapjes. Dit was het uiterlijk en het interieur van de elektrische auto. De daadwerkelijke volledige presentatie volgt op 14 juli.