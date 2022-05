Everrati Mercedes Pagode: heiligschennis of wel?

De Everrati Mercedes Pagode is een opgekalefaterde SL met een EV-aandrijflijn.

Dat elektrische auto’s de toekomst zijn, is echt niet een reden om je zorgen te maken. Natuurlijk, er zitten wat misperen bij of toffe EV’s met een paar extreme nadelen, maar er komen telkens betere elektrische auto’s aan. Hyundai Ioniq 5, Audi e-Tron GT (en die nieuwe A6 Avant e-tron), de EQS: sommige EV’s zijn gewoon heel erg goede auto’s.

Dat gezegd hebbende, het restomodden van oldtimers en deze voorzien van een elektromotor met accu is gewoon blasfemie. Natuurlijk zitten wij er compleet naast, want bedrijven als Everrati doen het om geld te verdienen. We kennen het bedrijf al van diverse Porsche 911‘s, vandaag is de Mercedes-Benz SL van de W116-generatie aan de beurt.

Everrati Mercedes Pagode

Ze doen bij Everrati twee dingen. In eerste instantie worden hun auto’s helemaal vanaf de wielen gerestaureerd. Dat doen ze overigens niet zelf, maar ze besteden het uit aan Hilton & Moss. Dat doet het bedrijf met de zegen van Mercedes-Benz. We durven het bijna niet te zeggen, maar deze toko maakt oude auto’s echt fabrieksnieuw.

Over de techniek zegt Everrati dan weer heel erg weinig. Ja, de Everatti Mercedes Pagode is geheel elektrisch. Maar welke motor en wat voor accupakket erin ligt, geen idee. Nu is het niet direct heel erg relevant natuurlijk. Zo’n Pagode is de ideale auto om stijlvol te cruisen.

Is het heiligschennis?

Sterker nog, waarbij de zescilindermotor een essentieel onderdeel van de beleving is van een klassieke Porsche, maakt dat bij een zo’n oude SL minder uit natuurlijk. De zes-lijn-motoren van die generatie (M127, M129 en M130) zijn op zich prima, maar domineren niet het karakter van de auto.

Prijzen zijn niet bekend, maar reken erop dat het heel erg duur is. Wil je ook je Everrati Mercedes Pagode samenstellen? Dat kan nu in de configurator! Vind je het heiligschennis, laat het weten in de comments!

Meer lezen? Deze 12 briljante auto’s zijn beter als EV!