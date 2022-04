Snelle Corolla’s op een rij: lijstjesvoer!

We duiken in de wereld van de snelle Corolla’s.

Nog niet zo lang geleden werd de Toyota GR Corolla dan eindelijk onthuld. Daar zijn we met zijn allen heel erg blij mee, want hoe meer sportieve auto’s, hoe beter. Zeker omdat de Corolla een perfect alternatief is voor mensen die uit de GR Yaris zijn gegroeid. Hoe gaaf zo’n snelle Yaris ook is, het is een driedeurs B-segment auto. De GR Corolla is een ruimere vijfdeurs C-segment auto.

Zeker als je een eega en 2,3 kinderen hebt, is dat ideaal. Sowieso, het idee van een snelle en betrouwbare familieauto klinkt geweldig. Mitsubishi, Subaru, Nissan: ze hebben er allemaal succes mee gehad. Maar gek genoeg zijn er bijzonder weinig snelle Corolla’s geweest.

Het is extra vreemd omdat het een van de best verkochte auto’s aller tijden is. Het is nog opmerkelijker als je nagaat dat Toyota de naam Corolla op allerlei auto’s heeft geplakt. Gelukkig zijn er wel een paar snelle Corolla’s geweest in de afgelopen jaren. We nemen de 11 gaafste met je door.

Corolla SR5 Liftback (TE51)

1976

Het zou even duren voordat er een sportieve Corolla kwam. De Corolla SR5 Liftback was niet echt een hele hete auto. De motor was namelijk gewoon de 75 pk sterke unit (de 3K-C) uit andere Corolla’s. De RS5 was een Amerikaanse dikke en sportieve aankleding. Het toonde in elk geval erg goed. Ondanks de premium achterwielaandrijving was het absoluut geen match voor de Golf GTI, die in hetzelfde jaar uitkwam.

Toyota Corolla 1800 TRD liftback (TE37)

1983

Uiteraard moeten we in dit soort lijstjes ook even wat écht bijzondere modellen benoemen. Wat te denken van de Corolla 1800 TRD Liftback? Dat is een van de meest obscure snelle Corolla’s. Het is ook nog eens een homologatiespecial. De auto is gebouwd voor het D-Klasse rally-kampioenschap, in opdracht van TRD en Toyota Zuid-Afrika. Kleppen, carburateurs en een nieuwe nokkenas moest zorgen voor meer vermogen. De topsnelheid was 185 km/u en in minder dan 10 seconden kon je naar de 100 km/u sprinten (9,9 om precies te zijn).

Toyota Corolla Levin GT-Apex (AE86)

1985

De OG. Als je ‘Corolla’ zegt in liefhebbers krengen, kom je bij deze uit. In tegenstelling tot andere Corolla’s uit deze periode heeft de Levin nog achterwielaandrijving, terwijl de andere modellen voorwiel- of vierwielaandrijving hebben. Er zijn minder sportieve versies van, maar de GT-Apex is de leukste. De motor is een typisch Japans uurwerkje, een 1.8 dubbelnokker met 135 pk. Dat was in die tijd enorm veel vermogen uit een dergelijke compacte motor.

Maar het was de wegligging die de meeste indruk maakte. Nog steeds kom je deze auto’s tegen op trackdays en driftevenementen. Ze worden wel rap zeldzaam, trouwens. Ze roesten enorm en sommige eigenaren spendeerden meer aan tuning dan aan onderhoud. De overgebleven originele exemplaren zijn de duurste Corolla’s die je kunt vinden. Naast Corolla’s zijn er ook ‘Sprinter Trueno’s’. Het grote verschil: die hebben klapkoplampen.

Toyota Corolla Conquest 1600 RSI

1987

We blijven nog eventjes in Zuid-Afrika. Daar is de Toyota Corolla samen met de Citi Golf een icoon. Net als vele andere Corolla’s heeft deze een 1.6 onder de kap. Echter, het is 1987 en Toyota zit op de top van zijn kunnen. De 1.6 krijgt twee bovenliggende nokkenassen én vier kleppen per cilinder, vandaar de TWINCAM 16’ stickers op de zijkant. Daardoor kon je precies 200 km/u rijden en geen km/u sneller. Ook guitig: witte wieldopjes.

Toyota Corolla Compact GT-I (E90)

1989

Grappig hoe dingen kunnen veranderen. Vroeger was een auto sportief vanwege een bodykit, sportieve doppen, dikke sportkuipen en een dik sportstuurwiel. Oh ja, heel erg veel meters in het interieur. Dat is ook sportief. En de motor moet toeren maken. De Corolla Compact GT-i van de E90-generatie heeft het allemaal(het waren niet alleen BMW’s die die code hebben gebruikt). Ook in Nederland kon je deze Golf GTI-concurrent krijgen. Vanwege andere emissie-eisen heeft de EU-versie slechts 125 pk, alsnog meer dan de Golf GTI standaard had.

Toyota Corolla TRD 2000 (AE101)

1994

In het kader van lekker obscuur gaan we verder met de snelle Corolla’s en het volgende onderwerp is zeldzaam! De Toyota Corolla TRD 2000 is in een beperkte oplage van minder dan 100 stuks gebouwd (99 om precies te zijn). Ook deze auto is een homologatiespecial, in dit geval voor een Japanse raceserie. Onder de kap kreeg je een stevige 2.0 vierpitter met 178 pk. Uiteraard is de auto handgeschakeld en is er een sperdifferentieel aanwezig. Sportstoelen, een sterkere koppeling, sportstuurwiel en dikke 15 inch wielen maakte het af. Dankzij een TRD_uitlaat klonk de auto ook heldhaftiger.

Toyota Corolla FX GT (AE101)

1994

Mijn oud-oom en oud-tante hebben deze generatie Corolla gehad. Een rode. Al jarenlang de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar wel een splinternieuwe Corolla GTSI onder de bips waarvan iedereen wist dat die langer mee zou gaan. De GTSi was zeker een leuke uitvoering, maar niet een extra hete variant. Nu was de 1.6 zestienklepper van Toyota destijds een absolute parel. Sterker nog, deze GTSI was sneller dan de Golf III GTI. Maar ja, dat was dus niet specifiek de GTSi, maar de 1.6 motor. En die kon je ook als kale GL krijgen. In Japan was er een Corolla FX GT met 2.0-motor, maar die kregen wij dan weer niet.

Toyota Corolla RSI 20v

1997

Ah, de Blacktop, zoals ‘ie liefkozend wordt genoemd in Zuid-Afrika. Ondanks dat Honda de naam heeft, kon Toyota dus ook hoogtoerige viercilinders maken. Ze liepen er alleen niet zo mee te koop. In Zuid-Afrika is deze auto een cultheld, de Corolla RSi. De naam klinkt niet bijzonder en als je kijkt naar de spec-sheet (1.6 met voorwielaandrijving) dan verwacht je er ook niet veel van. Echter, de motor kon toeren maken als geen ander en leverde dik 165 pk.

Toyota Corolla Levin BZ-R (AE111)

1998

In principe herhaalde de geschiedenis zich. Want de Corolla Levin BZ-R is geen Corolla zoals wij die kennen. De Corolla Levin was net als in de jaren ’80 een coupeetje. In dit geval een zwaar onderschatte coupé. We zijn allemaal op zoek naar een Integra Type-R of FTO GP Version R, maar deze Levin kun je bijna in dit rijtje rekenen. De motor is een enorm hoogtoerige 1.6 die meer dan 160 pk levert. Naast een relatief hoog vermogen heeft de Corolla Levin BZ-R een laag gewicht.

Toyota ‘Corolla’ WRC (E110)

1998

We moeten de Toyota Corolla WRC benoemen. Het is namelijk een geweldig dik apparaat. De Corolla zag er nogal maf uit. Zeker als je een vijfdeurs liftback had in een pastelkleur. Tja, dat kon in de jaren ’90 nog gewoon. De Corolla WRC was stiekem helemaal geen Corolla, maar een Celica. Echter, dat model was uit productie (de ST205-generatie) en van de ZZT-231 kwam geen WRC versie, maar wel de Corolla dus. De motor, bak, ophanging: het was allemaal Celica.

Toyota Corolla G6 1.6 16v (E110)

2001

Ok, er was één sportievere variant. Toyota besteedde er echter nauwelijks aandacht aan. Want zó bijzonder was het allemaal niet. Een 1.6 motor met zesbak en sportstoelen. Op zich een aardige auto, maar het stond wel erg ver af van de Corolla WRC,

Toyota Corolla T-Sport

2001

Honda maakte rond deze periode furore met de Civic Type-R. Een moderne klassieker, die Breadvan. Maar wist je dat Toyota een concurrent had die er lijnrecht tegenover stond? Dat was deze Corolla T-Sport (tenzij je in Japan woont, dan heet ‘ie Runx Z AeroTourer). In principe versloeg Toyota Honda, want de 1.8 VVT-LI motor had namelijk een hoger specifiek vermogen dan K20A van Honda. Maar waar de Honda van begint tot het einde klopte, was deze auto een beetje vreemd.

De bakverhoudingen sloten niet aan bij het verval in toeren bij opschakelen, waardoor je telkens moest wachten op het vermogen. Ook was het koppel episch laag. Maar het ergste was eigenlijk dat het niet noemenswaardig sportiever reed dan een reguliere Corolla. Tegenwoordig zijn het heerlijk obscure auto’s waar je nog best lol mee kunt beleven.

Toyota Corolla T-Sport Compressor

2005

TTE nam de kritiek ter harte die men had op de Corolla T Sport. Men ging niet lichtzinnig te werk en kwam met de T-Sport Compressor. In principe zijn dit gewoon wat tuningsonderdelen waar ze een ‘productiemodel’ van hebben gemaakt. Het belangrijkste wapenfeit is natuurlijk de compressor. Voor meer stijfheid was er echter ook een dikke veerpootbrug.

Een bijzondere bodykit en grote wielen maakten het geheel af. Het nadeel: de Golf V GTI maakte er compleet gehakt van qua sturen, schakelen, remmen, zitpositie, prestaties, prijs, verbruik en afschrijving. Net als met de T-Sport is de compressor-versie een leuke toevoeging voor je verzameling obscure GTI’s.

Toyota Auris GT180 2.2D (E150)

2007

Ok, strikt genomen is dit geen Corolla. De Auris is echt een uniek model. Althans, de eerste generatie. Dat was een soort rijdende diepzeevis qua uiterlijk en een diepvriesvis qua beleving. Er waren diverse sportieve smaakjes. De Auris GT180 was precies het tegenovergestelde van de Corolla T- Sport. Qua vermogen scheelde het niet veel, de Auris had een paar pk minder, maar 200 Nm méér en dat bij veel minder toeren. Ook was de ophanging veel hoogwaardiger en het interieur veel sportiever. In tegenstelling tot wat je zou kunnen aannemen, was de 2.2 zo betrouwbaar als Siewert van Lienden bij een koopcontract.

Toyota Blade G (E156H)

2008

Een ander smaakje hebben wij in Nederland nooit gehad. Maar we willen deze versie wel even benoemen. Het is een bewijs dat ze bij Toyota wel degelijk bijzondere dingen maken. Het idee van deze Auris V6 is een soort luxe C-segment hatchback. Een beetje zoals de VW Golf V6 4Motion uit 1999: absoluut niet sportief, maar wel lekker dik. De motor is de bekende 3.5 V6 die we ook kennen van, eh, elke relevante Toyota, Lexus en Lotus. In dit geval levert die 276 pk. Deze is gekoppeld aan een vrij eenvoudige automaat.

Toyota GR Corolla

2022

En zo komen we uit bij het huidige model, e GR Corolla. Het is geweldige dat Toyota met deze auto komt. De techniek komt grotendeels van de GR Yaris. Dat scheel in de ontwikkelingskosten. Maar het grote voordeel is dat je nu een ruimere vijfdeurs auto hebt. Net even wat praktischer. Met 300 pk is het zeker niet de sterkste in zijn segment, maar van de 300 pk hatches gokken wij zo dat deze het leukste gaat worden.