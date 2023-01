Onderuit gezakt voetbal kijken in je BMW, het is mogelijk

Nooit meer voetbal missen door het te kijken, het kan straks in je BMW.

BMW is de eerste autofabrikant die het mogelijk maakt om voetbal te kijken in een auto. Dit gaan ze eerst even testen met een internationale pilot. Is dat een succes, dan is het mogelijk dat het merk het verder uit gaat rollen. Voor de voetballiefhebber goed nieuws dus!

Voetbal kijken in een BMW

De BMW Group en DFL Deutsche Fußball Liga gaan dit samen realiseren. Dit doen ze door een pilot uit te rollen om geselecteerde content uit de Bundesliga beschikbaar te stellen. Ze starten in maart 2024 hiermee. De Bundesliga is de belangrijkste voetbalcompetitie in Duitsland. De wedstrijden komen je tegemoet via een app op het BMW Curved Display, de nieuwe 7 Serie heeft dit scherm aan boord.

De content komt de auto binnen via de antennes door middel van een snelle 5G verbinding. Eigenaren moeten eerst hun persoonlijke eSIM activeren om de dienst te kunnen gebruiken.

Mensen met een BMW 7 Serie hebben het naar mijn idee al goed voor elkaar, maar daar komt nu dit ook nog eens bij. Minpuntje is dat de Bundesliga-app geleverd wordt voor auto’s in Duitsland. Andere landen volgen wel, maar wat later. En ideaal zal natuurlijk zijn als andere competities, zoals de Nederlandse, eraan toegevoegd worden. BMW weet te melden dat andere nieuwe modellen tevens met deze techniek uitgevoerd kunnen worden.

De pilot richt zich in eerste instantie op ‘on-demand content’, denk hierbij aan highlights of live uitzendingen van wedstrijden.

Stilstaan

Zelf rijden en in de tussentijd een wedstrijdje kijken, dat is geen goed idee. De content is daarom alleen te zien als de auto stilstaat. Wanneer de BMW in beweging is, kunnen de inzittenden luisteren naar de audiostream.

Het is mij niet helemaal duidelijk of dit ook van toepassing is voor de mensen op de achterbank. De auto kan dan wel rijden, maar het is volkomen veilig om dan op de achterbank een wedstrijd te bekijken. Zeker omdat de 7 Serie vaak gebruikt wordt als auto met chauffeur. Voor de CEO op de achterbank zal dit een uitkomst zijn.