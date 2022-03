Kies maar: BMW M3 versus BMW M4

Inmiddels zijn we gewend aan de afsplitsing van coupé (4 Serie) en sedan/Touring (3 Serie). Maar welke versie droogt beter op volgens jou: BMW M3 of BMW M4?

Als we twee auto’s vergelijken, doen we dat vaak met twee auto’s van een ander merk die in hetzelfde segment opereren, of iets anders gemeen hebben met elkaar. Vandaag blijven we echter bij één merk, BMW welteverstaan.

Splitsing

BMW deed in 2013 iets bijzonders. Bij de introductie van de F3x-generatie BMW 3 Serie, werd de coupé ineens weggehaald uit het 3 Serie-gamma. De 3 Serie werd voortaan de sedan (F30) en Touring (F31). De coupé en cabrio werden respectievelijk de F32 en F33 generatie onder de nieuwe naam 4 Serie.

BMW M3 en M4

Dat betekent ook dat de BMW M3 opgesplitst werd in M3 (F80) en M4 (F82/F83). Eerstgenoemde werd alleen geleverd als vierdeurs sedan, laatstgenoemde alleen als coupé en cabriolet. Stiekem is dat best raar. Bij elke generatie M3 is eigenlijk de coupé de meest prominente versie. De M3-versies van de E30 en E46 kwamen niet eens als sedan en bij de E9x generatie M3 was de coupé veel populairder dan de sedan. En die meest prominente versie wordt de nieuwe M4. Een sterke naam veranderen is riskant.

Toch is het ze gelukt om de M4 goed mee te laten draaien in het gamma en qua verkoopaantallen waren de M3 en M4 van de F8x-generatie prima in balans. Om die reden bleef deze verdeling dus bij de huidige generatie (G80/G82/G83). Net als hun voorgangers zijn de auto’s erg vergelijkbaar qua design, maar ook qua aandrijflijn. Beide worden ze aangedreven door de 3.0 liter zes-in-lijn ‘S58’ motor die ofwel 480 pk ofwel 510 pk (Competition) levert. Acceleratietijden zijn identiek (3,5 seconden naar 100 km/u met de xDrive Competition), het enige verschil is de inhoud van de kofferbak en het gewicht: de M4 is vijf kilogram lichter dan de M3!

Kies maar

Een duidelijk verschil tussen de BMW M3 en M4 is natuurlijk het type carrosserie. De BMW M4 moet het doen met twee deuren, terwijl de M3 vier deuren heeft. Qua kofferruimte is de M4 trouwens niet eens zo veel minder dan de M3, dus het aantal personen dat je dagelijks vervoert moet vooral het verschil maken. De verschillen zijn dus minimaal, maar groot genoeg voor BMW om beide versies te blijven aanbieden.

Daarom aan jou de vraag: BMW M3 of M4? En misschien wel belangrijker: waarom? Laat het weten in de comments!