‘The Fate Of The Furious’ Ripsaw tank kan van jou worden!

Stoer ding voor op je oprit. Binnenkort mogelijk, want de Ripsaw tank gaat geveild worden.

Deze filmreeks is tot in den treure uitgemelkt en ze zijn nog steeds niet klaar. Maar ben jij een fan dat helemaal nog niet uitgekeken is, dan hebben wij een goede tip voor je. Je kunt nu namelijk de Howe & Howe Ripsaw-tank kopen uit de film ‘The Fate Of The Furious’.

Ripsaw tank

Dat kan je doen bij Mecum. Dit is een veilinghuis en staat bekend om hun uitzonderlijke voertuigen. Dat is nu tevens het geval. De Ripsaw tank waar we het nu over hebben komt uit 2009. Helemaal nieuw is hij dus niet meer.

Zeker omdat het apparaat in verschillende films is gebruikt. Naast zijn rol in de Fast and the Furious-franchise, werd deze Ripsaw ook gebruikt in G.I. Joe-films. Denk bijvoorbeeld terug aan de spectaculaire scene over de rol van het voertuig in “The Fate of the Furious”, waarin het met 100 km/u over ijs reed door enorme sneeuwbanken en sprongen maakte. Het heeft hier en daar dus wel wat gebruikerssporen.

Maar dat mag de pret niet drukken. Het is niet duidelijk hoeveel reparatiewerk hij nodig heeft gehad, maar we kunnen wel stellen dat dit heeft plaatsgevonden.

Howe & Howe

Het bedrijf heeft in de loop der jaren verschillende van deze tanks gebouwd, voornamelijk voor militairen en hulpverleners. Deze variant wordt geleverd in de originele militair geïnspireerde verf die te zien is in de film. De 6,6-liter Duramax-dieselmotor is gekoppeld aan een automatische Allison-transmissie met volledig functionerende tanksporen.

Het gevaarte kostte 750.000,- dollar om te maken. De tank gaat dus nu geveild worden en de prijs wordt geschat ergens rond de 160.000,- dollar, dat is een goede 140.000,- euro. Best wat geld voor een voertuig waarmee je niet de openbare weg mee op kan. Maar goed, heb jij een groot huis met aardig wat grond dan is het natuurlijk een leuk hebbedingetje met een aardig verhaal.

Bieden maar!