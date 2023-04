Oud-teambaas: Hamilton is als een verwend kind

Oei, dat zijn rake woorden. Oud-teammanager Villadelprat is van mening dat Hamilton maar een verwend kind is.

Het is of Max Verstappen of Lewis Hamilton waar veel over geschreven wordt. En dat is niet altijd positief, bij beide coureurs ja. Het lijkt dat onze Max wel wat goodwill terug heeft gewonnen en nu lijken de ogen gericht te zijn op Lewis. Joan Villadelprat is duidelijk géén fan van HAM.

Villadelprat ziet Hamilton als een verwend kind

De oud-teammanager van Benetton noemt de zevenvoudig kampioen een verwend kind en een zeurpiet. Villadelprat uit zijn ongenoegen over de manier waarop Lewis met zijn concurrentie omgaat. En hiernaast, hoe hij reageert als het niet zo lekker loopt. Dit zegt hij in El Confidencial, waar hij ongegeneerd tekeer gaat tegen de Mercedes-coureur.

Kijk, we weten allemaal dat het bij het Duitse team op dit moment niet op rolletjes loopt. Dat is lastig, want dat zijn ze niet gewend. En Lewis ook niet, het lijkt erop dat hij maar lastig hiermee om kan gaan.

‘Hij is boos en als hij niet wint dan is hij net een verwend kind: of je wint, of je breekt het speeltje’, aldus de Spanjaard. Hij vervolgt door de zeggen dat hij een zeurpiet is: het ligt altijd aan iets anders. Het zijn of de banden, of de strategie, of iets anders.

Frustratie

Villadelprat ziet ook een reden van al deze frustratie. Namelijk dat George Russel op dit moment sneller lijkt te zijn. Dat doet pijn en tel hierbij op dat Lewis dit jaar niet een achtste titel gaat halen met deze auto en de soap is compleet.

De beste man is Spaans, dus hij moet ook nog even een plasje doen over zijn landgenoot Alonso. Hij zegt over hem dat hij zijn drive weer heeft gevonden en dat het zelfs mogelijk is dat hij Lewis dit jaar verslaat. Dat zou helemaal sensationeel zijn, maar het team van Mercedes kennende sleutelen ze hard aan de auto en kan het zomaar zou zijn dat de auto gedurende het seizoen beter wordt.

Concluderend: iedereen heeft wel een mening over iedereen. Feit is wel dat Lewis niet goed in zijn vel zit. Komende race kunnen we zien of wat rust hem goed heeft gedaan. Wij hopen van wel, want Lewis is wel een van de weinige coureurs die het Max nog een beetje moeilijk kan maken.