Online je volgende auto vinden is vanaf nu een stuk makkelijker

Er is een nieuwe ontwikkeling op online autoplatformen.

Wanneer wij op de Autoblog-redactie op zoek gaan naar een tweedehandsauto doen we dat steevast bij Marktplaats.nl. Hier vind je occasions van zowel particuliere verkopers als autobedrijven. Stiekem spieken we ook weleens over de schutting om te zien wat er in Duitsland te koop staat. Daarvoor gebruiken we Mobile.de.

Deze Duitse online speler heeft sinds kort een nieuwe functie die het vinden van je volgende auto een stuk makkelijker maakt. De functie heet Mobee. Het is een AI-assistent die is ontworpen om jou te helpen je volgende auto te vinden.

Hoe werkt de AI-assistent?

Je kent het vast wel: je moet eerst een hele boel filters aanzetten voordat je wat auto’s tegenkomt die je een beetje aanstaan. Mobee neemt dat proces uit handen. In plaats van de filters geef je de chatbot een prompt zoals ”sportieve coupé met vier zitplaatsen voor minder dan € 30.000”. Mobee vindt vervolgens voor jou auto’s die passen bij de prompt. Naast het vinden van passende occasions vergelijkt hij modellen, legt uit hoe je de auto kunt financieren en geeft marktanalyses.

AutoBild sprak met de baas van de Duitse auto(ver)koopsite, Ajay Bhatia. Hij legt uit wat de AI-bot op dit moment wel en niet kan. ”Mobee slaat momenteel geen individuele chatgeschiedenissen op. Onze AI leert echter continu op basis van gebruikersgedrag. We willen Mobee nog beter integreren met de verschillende informatiebronnen op Mobile.de, zoals opgeslagen favorieten of individuele zoekgeschiedenissen. Zo kunnen we Mobee verder uitbreiden en optimaliseren”, zegt hij.

Hoe kun je Mobee het beste gebruiken?

Er bestaat volgens Bhatia nog geen hack om de perfecte resultaten te krijgen. Hij heeft wel wat tips bij het gebruik van de AI-assistent. Bhatia: ”Stel duidelijke, precieze vragen, gebruik trefwoorden en geef context zodat de AI uw behoeften zo goed mogelijk kan begrijpen. Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn: “Vergelijk de ruimte, het brandstofverbruik, de typische zwakke punten en de restwaarde van een VW Golf en een Ford Focus”. Op basis hiervan kan Mobee zelfs complexere problemen aanpakken met verschillende vergelijkingsdimensies.”

Na een korte pilot is de betaversie van de AI-bot Mobee nu voor iedereen online te gebruiken bij het vinden en kopen van een volgende auto. Voor wie de Duitse taal niet machtig is en geen zin heeft om Google Vertaler erbij te pakken: de chatbot verwerkt ook Engelse opdrachten, maar kan alleen nog in het Duits reageren.

Eerste ervaring met Mobee

Ik heb de AI van Mobile.de kort uitgeprobeerd. Het werkt prima, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo krijg je na het zoeken naar een MINI Countryman Cooper S met maximaal 120.000 kilometer op de teller meer dan duizend auto’s aangeboden. Die ga ik met m’n luie reet natuurlijk niet zelf uitpluizen, dus vraag ik Mobee om de tien beste resultaten. Dat ‘beste’, daar heeft ‘ie het niet zo op. ”Je moet het aanbod zelf doorzoeken om tot de tien beste aanbiedingen te komen”, krijg ik als reactie.

Wanneer ik vervolgens het zoekgebied verklein naar de Countryman Cooper S met maximaal 80.000 kilometer en een maximale prijs van € 9.000 krijg ik nog maar 26 auto’s voorgeschoteld. Dat lijkt er meer op. Ik klik op de link en wat schetst mijn verbazing: ik krijg alleen maar MINI Coopers te zien in plaats van Countrymans…

Zoals iedere AI-assistent is Mobee dus nog niet onfeilbaar. Gelukkig niet, zullen we maar zeggen.