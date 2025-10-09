Video: BMW durft niet van baan te wisselen

Ja, wat wil je nou?
Het gezegde is dat sommige mensen die niet goed kunnen rijden de grootste auto’s hebben. Nou..
Bekijk ook deze video: Bliksem verrast automobilist
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Ja, wat wil je nou?
Het gezegde is dat sommige mensen die niet goed kunnen rijden de grootste auto’s hebben. Nou..
Bekijk ook deze video: Bliksem verrast automobilist
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
heckblende zegt
1. Mensen in een tank voelen zich inderdaad onschendbaar, zo lijkt het althans
2. Deze beste mvx kijkt dan weer wél in zijn spiegel. Als deze dat niet gedaan had was het bam en hadden jullie hier weer een filmpje over kunnen posten.
Genoeg internet vandaag.
Johanneke zegt
Die wilde helemaal niet wisselen. De bestuurder snapte niet waarom dat groene pijltje aan het knipperen was, en was op zoek naar de knop om het uit te zetten.