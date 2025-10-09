Deze nieuwe 9,4-liter (!) atmosferische V8 is straatlegaal

Een ouderwetse V8 zonder moderne hulpmiddelen.

In een tijd waarin automerken vechten om elke gram CO₂ te besparen, zijn er gelukkig nog bedrijven die gewoon doen waar liefhebbers blij van worden: grote motoren bouwen. Het Amerikaanse Prestige Motorsports introduceert een nieuw blok dat zo ongeveer het tegenovergestelde is van alles wat tegenwoordig hip is: een 9,4-liter V8 die helemaal zonder turbo’s of elektrische hulp het gaspedaal bedient.

De motor heet officieel de “572 Mopar Big Block Stroker”, waarbij 572 verwijst naar de cilinderinhoud in cubic inch – omgerekend 9.373 cc. De basis is een Mopar Gen II Hemi, maar dat zegt nog weinig: volgens Prestige is praktisch elk onderdeel opnieuw ontworpen. Denk aan aluminium cilinderkoppen, een gesmede krukas, versterkte drijfstangen en op maat gemaakte zuigers.

Het vermogen

De V8-krachtpatser levert 710 pk en 930 Nm koppel, allemaal zonder turbo’s, elektrische assistentie of andere moderne poespas. De rode lijn ligt op 6.500 tpml. Er is keuze uit een gietijzeren blok – oersterk en traditioneel – of een lichter aluminium blok dat het rijgedrag iets verfijnt. Beide delen dezelfde boring en slag van 11,43 centimeter.

Wie geen zin heeft om zelf te sleutelen, kan de motor ook bestellen als compleet pakket, inclusief transmissie, koelsysteem en brandstofvoorziening. Prestige Motorsports biedt zelfs een garantie van drie jaar zonder kilometerbeperking – iets wat je niet vaak ziet bij een V8 van dit kaliber.

Wat kost nou zo’n V8-kratmotor?

Het Amerikaanse bedrijf bouwt niet alleen motoren, maar ook complete voertuigen op maat. Elk exemplaar wordt met de hand opgebouwd, maar blijft geschikt voor gebruik op de openbare weg. De prijs voor de motor zelf is verrassend ‘betaalbaar’ voor zijn omvang: 30.999 dollar, omgerekend zo’n €26.600.

Geen batterijen, geen hybride systemen, geen complexe software – alleen zuigers, benzine en brute kracht. De 572 Hemi van Prestige Motorsports is een herinnering aan een tijd waarin vermogen nog niet uit kabels kwam, maar gewoon uit liters. Waar zou jij hem in willen leggen?

Bron: Prestige Motorsports, via AMuS