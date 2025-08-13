Top 5 online slots met een auto thema in 2025

Online slots we kunnen er natuurlijk geen genoeg van krijgen en ook in 2025 brengen veel spelers er flink wat tijd mee door.

Natuurlijk zijn wij echte autoliefhebbers en kijken we soms liever naar een paar mooie auto’s dan slots. Gelukkig zijn er ook online slots met een auto thema in 2025. De leukste gokkasten met een auto thema hebben wij voor jullie uitgelicht.

5. Drive: Multiplier Mayhem van NetEnt

Een wat ouder spelletje in onze top 5 met online slots voorzien van een auto thema is Drive: Multiplier Mayhem. Dit is een gokkast die uit 2016 stamt en dus bijna 10 jaar oud is. Maar NetEnt staat erom bekend dat zelfs de oudste gokkasten van dit bedrijf nog leuk zijn om te spelen. Deze gokkast neemt je mee in de wereld van illegale autoraces. Met een uitbetalingspercentage van 96.7% is de gokkast absoluut de moeite waard. Je kan er zelfs heel veel geld mee winnen.

4. Speed Cash van Play’n Go

Ben je nou meer van de klassieke gokkasten in plaats van de moderne video slots? Zelfs dan hebben we een gokkast gevonden met een auto thema. Speed Cash van Play’n Go is een heerlijke klassieke fruitautomaten. Alleen in plaats van fruitstukken zien we hier verschillende auto symbolen voorbijkomen. Je moet hier niet echt grafische effecten van verwachten. Maar de liefhebbers die net als ons auto’s ademen kunnen dit spelletje wel waarderen. Het is een leuke slot om even tussendoor te spelen.

3. Rally 4 Riches van Play’n Go

Als je deze gokkast qua graphics en uitstraling vergelijkt met de nummer vier uit onze toplijst dan maak je een enorme upgrade. De gokkast heeft wel echt een ander thema namelijk rally racen. Jos Verstappen zal hier vast wel enthousiast van worden als hij de gokkast ziet. Er zitten leuke elementen in uit het Rally races zoals de ruige landschappen waar je doorheen mag racen met je Rally wagen. Dit is echt een leuk spel voor de raceauto fanaat.

2. 24 Hour Grand Prix van Red Tiger Gaming

Een 24 uur autorace is altijd super spannend om te volgen. Dit moeten ze bij Red Tiger Gaming ook gedacht hebben. Ze besloten an dit thema een complete gokkast te maken. Een gokkast die volledig in het teken staat van racen en sportauto’s. De graphics hadden misschien nog iets beter gekund, maar het is echt een top slot in vergelijking met andere casino spellen. Dankzij de hoge variantie bij de gokkast maak je ook nog eens kans om serieuze bedragen te winnen.

1. Highway to Hell van Nolimit City

NoLimit city is een bedrijf dat bekend staat om de online gokkasten met een duister thema. Elke gokkast verteld een ander duister verhaal. In 2025 besloten ze voor het eerst een gokkast met een racethema te lanceren genaamd Highway to Hell. Absoluut niet je standaard gokkast met een autothema. Maar het is zeker weten een geweldige gokkast om te spelen. De slots van NoLimit City zijn sowieso een aanrader om op te gokken. Het maakt hierbij bijna niet uit of er een auto thema is of niet de slots vertellen vrijwel altijd een boeiend verhaal om op te gokken.