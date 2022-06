Onthuld: Jaguar F-Pace SVR Edition 1988

Jaguar presenteert een gelimiteerde speciale uitvoering van de F-Pace, de Jaguar F-Pace SVR Edition 1988.

De high performance SUV is geïnspireerd door de rijke racehistorie van het merk en gecreëerd door de personalisatie-experts van SV Bespoke . Deze speciale uitvoering wordt gekenmerkt door zijn exclusief voor deze auto voorbehouden Midnight Amethyst Gloss kleur (lees: paars) en zijn Champagne kleurige velgen. Ieder exemplaar is voorzien van een een SV Bespoke ‘One of 394’-badge. Want 394 stuks gaan er van de auto komen.

Le Mans

Een specifiek aantal met een Nederlands tintje. De 394 stuks verwijzen naar het aantal ronden dat de legendarische Jaguar XJR-9 LM in 1988 in de 24 Uur van Le Mans aflegde. Jaguar won dat jaar deze prestigieuze wedstrijd. De Nederlandse coureur Jan Lammers was onderdeel van het winnende team met zijn teamgenoten Andy Wallace en Johnny Dumfries.

Niet zo gek dat diezelfde 24 Uur van Le Mans nu is uitgekozen voor het publieksdebuut van deze speciale uitvoering. De Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 zal van 8 t/m12 juni samen met de winnende Jaguar XJR-9 uit 1988 te zien zijn op de stand van SVO. Wil je de auto zien rijden kun je afreizen naar het Goodwood Festival of Speed dat van 23 t/m 26 juni plaatsvindt.

V8 met 550 pk

De limited edition F-Pace wordt de topversie van het SUV-aanbod van Jaguar. Hij is voorzien van een 550 pk sterke 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor. Van nul naar honderd resulteert dat in een sprintje van slechts vier seconden. De topsnelheid van de SUV is 286 kilometer per uur.

Ook binnen kom je aan je trekken met ‘open pore’ carbon fibre details en stoelen met Ebony Semi-Aniline lederen bekleding. De auto heeft een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel en Amazon Alexa is geïntegreerd in het infotainment systeem.

Het slechte nieuws hebben voor het laatst bewaard. Jaguar zal de Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 niet in Nederland gaan leveren. In de UK is de auto wel te koop en heeft een prijs, dik 119 duizend euro.