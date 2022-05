Jaguar I-PACE vliegt in de hens tijdens het opladen

De ultieme nachtmerrie. Deze Jaguar I-PACE vloog in de brand tijdens het opladen afgelopen nacht.

Als je de gordijnen opendoet en uit het raam kijkt in de ochtend zie je liever een zonsopgang dan metershoge vlammen. Een bizarre gebeurtenis afgelopen nacht bij een huis in Waddinxveen. Een Jaguar I-PACE vloog spontaan in de brand op de oprit van de woning terwijl de elektrische auto aan het opladen was.

De brandweer werd in de vroege maandagochtend opgeroepen om naar de voertuigbrand te komen. Omdat het een EV betreft sloegen de vlammen in luttele minuten razendsnel om zich heen. Een brand met een elektrische auto kan er akelig uitzien. Metershoge vlammen sloegen uit de Jaguar I-PACE.

Nadat de brandweer de brand onder controle had moest de auto verplaatst worden in een waterdompelcontainer. Dit is standaard protocol voor een elektrische autobrand. Een beschadigd accupakket kan zelfs na weken nog spontaan ontbranden. Door de EV voor langere tijd onder te dompelen in een container met water kan dit voorkomen worden.

Diverse woningen werden door de brandweer ontruimd. Het is niet bekend of de woning van de I-PACE-rijder ook schade heeft opgelopen door de brand. In een tijdsbestek van minuten was er nog maar weinig over van de kofferbak van de Jaguar.

Onderzoek moet uitwijzen wat hier heeft afgespeeld. Het komt niet vaak voor dat een elektrische auto zomaar in de fik vliegt. Als het weer eens voorkomt laait de discussie over de veiligheid van EV’s ook weer op.