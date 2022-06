Voormalige baas: Sergio Perez is lui varken

Peter Mücke was in 2006 de teamchef van Sergio Perez in de Formule BMW en vond Sergio Perez lui en onprofessioneel.

De winnaar van de Grand Prix van Monaco draait al een aantal jaar mee in de autosport. Zo reed hij in 2006 rondjes in de Formule BMW. Zijn toenmalige teambaas had op dat moment in ieder geval niet verwacht dat Perez het zo ver zou schoppen.

Op dit moment zit alles mee in de carrière van de teammaat van Max Verstappen. Dit weekeinde won hij de race en werd bekend dat hij heeft bijgetekend bij Red Bull. Daar is zijn huidige Formule 1 teambaas dus zeer tevreden. Maar dat was niet altijd het geval.

Lui varken

Peter Mücke vertelt een paar jaar geleden aan de Corriere dello Sport dat hij in Perez een talentvolle coureur zag, maar dat Sergio Perez lui en onprofessioneel was.

Sergio liet zien dat hij talent had, daar bestaat geen twijfel over. Maar zijn aanpak was niet professioneel, ik heb zelden met iemand gewerkt die zo onvoorzichtig is als hij

Niet alleen op de baan maar ook ernaast. Mücke vervolgt dat ook zijn appartement in Berlijn een teringzooi was. Na een feestje vernielde Sergio dronken een huurauto en deed eigenlijk alles wat niet kon. Volgens de voormalige baas was Sergio Perez lui als coureur, omdat hij altijd de back-up had van zijn Mexicaanse sponsors. Nooit geldzorgen, want dat bleef wel binnen stromen. Mücke gaat zelfs nog een stapje verder:

Zonder dat geld zou hij nooit de top hebben bereikt. Alleen leunend op zijn talent zou hij er na dat ene jaar bij BMW uit zijn gevlogen

Sebastian Vettel

Een groot contrast met Vettel die Peter Mücke ook onder zijn hoede had. Een professional in hart en nieren aldus Peter. Sebastian stond iedere dag om 6 uur op en ging dan een half uurtje joggen. Altijd stipt en overal op tijd. Die professionele houding heeft Vettel inderdaad sneller en eerder succes gebracht dan Perez. Meer succes ook. Maar misschien heeft de Duitse origine daar ook wat mee van doen.

Vooralsnog is Perez in ieder geval bezig om alsnog het ongelijk van Mücke te bewijzen, want dit seizoen gaat hij als een speer.