De nieuwe Lexus RX is een dik apparaat

De vijfde generatie Lexus RX is een feit. En stiekem vinden we dat best een dik apparaat, helemaal als Lexus RX 500h.

Lexus was er vroeg bij met de combinatie SUV-hybride. Al in 2005 verscheen de RX 400h. Sindsdien heeft Lexus het recept steeds verder verbeterd. Sinds 1998 verkocht Lexus wereldwijd ruim 3,5 miljoen RX-modellen. Inmiddels zijn we al toe aan de vijfde generatie Lexus RX. Die komt in drie motorvarianten op de markt, te weten als RX 350h, RX 500h en als RX 450h+. Die laatste is een plug-in hybride. De aandrijflijn kan je kennen van de Lexus NX 450h+.

RX 350h

Laten we ze een voor een even behandelen. De basisversie wordt de RX 350h. Die heeft een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor, samen goed voor 245 pk en 335 Nm aan koppel. Dat resulteert in een 0-100-tijd van 8 seconden.

RX 500h

De leukste RX in het gamma is de RX 500h. Die heeft een 2,4-liter turbomotor, gekoppeld aan een zestraps automaat. Tussen de verbrandingsmotor en transmissie plaatst Lexus een elektromotor (e-axle) van 80 kW. Het systeemvermogen van de Lexus RX 500h bedraagt 371 pk met een maximum koppel van 645 Nm. Deze versie sprint in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/u.

RX 450h+

Dan is er nog de plug-in hybride RX 450h+. Die variant wordt volgens Lexus het populairste model in Europa. Direct ook een primeurtje, want het is de eerste PHEV-versie van de Lexus RX. Hij heeft 306 pk en 572 Nm aan koppel, goed voor een 0-100-tijd van 7 seconden. Dankzij een 18,1 kWh lithium-ion batterij moet je volgens de WLTP-testnorm 65 kilometer kunnen afleggen op een volle acculading. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 135 km/u.

Design Lexus RX

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over de nieuwe Lexus RX. Wat design betreft is het bijvoorbeeld echt een dik apparaat. Helemaal het frontje valt op, waarbij de motorkap haast lijkt ‘uit te druppelen’ over de voorbumper. De RX staat ook beter op zijn wielen. Dat komt door de langere motorkap, de toegenomen wielbasis (+60 mm) en spoorbreedte (vóór +15 mm; achter +40mm) en het lagere dak (-10 mm).

Interieur

Het interieur valt ook op, want Lexus past forse displays toe. Kijk maar naar het 14-inch HD-scherm met geïntegreerde ‘sneltoetsen’. Het nieuwe multimediasysteem – met software-over-the-air-updates – is ook met de stem te bedienen. Dit is te activeren door ‘Hey Lexus’ uit te spreken. Apple-telefoons zijn draadloos te koppelen en Android-telefoons met een kabel. Er is ook een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones beschikbaar. Aan sfeerverlichting is ook gedacht, al noemt Lexus dat weer Lexus Mood Selector met keuze 64 lichttinten en 14 thema’s.

GA-K-platform

De nieuwe generatie Lexus RX staat op het zogeheten GA-K-platform. Dit is in principe gelijk aan het platform van de Lexus NX, maar de nieuwe RX heeft een langere wielbasis en extra elementen die de stijfheid van de constructie verder versterken. Dankzij het nieuwe platform is de RX 90 kilogram lichter dan zijn voorganger. De nieuwe multilink achterwielophanging draagt bij aan extra stabiliteit en een verminderde duikneiging bij het remmen, volgens Lexus.

Bagageruimte

De lengte van de bagageruimte is met 50 mm toegenomen, terwijl de laaddrempel juist met 30 mm is verlaagd. De achterbank is in drie delen (40/20/40) neerklapbaar. Op verzoek is de nieuwe Lexus RX leverbaar met een digitale achteruitkijkspiegel. Digital Panoramic View Monitor maakt een 360-graden beeld rondom de auto mogelijk. De camera’s generen tevens een 3D-beeld van de auto waardoor de RX desgewenst ook van bovenaf in de ruimte is te zien (helicopterview). De SUV kan ook zelfstandig inparkeren.

Veiligheidssystemen heeft de nieuwe RX ook, denk aan een botspreventiesysteem met herkenning van voetgangers, fietsers en motorfietsen, adaptieve cruise controle, rijstrookassistent, verkeersbordenherkenning, een stuurassistent, vermoeidheidsherkenning en meer.

De nieuwe Lexus RX komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 op de Nederlandse markt. Meer informatie wordt in aanloop naar de lancering vrijgegeven.