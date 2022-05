Onthulling M4 CSL bekend, die van de M3 Touring ook

De onthulling van de M4 CSL is nabij! En ook op de M3 Touring is het niet meer lang wachten.

Naast opmerkelijke 7 Series, bijzondere elektrische auto’s en voorwielaangedreven gebakjes is BMW natuurlijk gewoon BMW. Daar horen achterwielaandrijvers met dikke zescilinder lijnmotoren bij. Dat is altijd zo geweest en dat zal de komende paar jaar zo blijven.

De M3 en M4 zijn er nu al een tijdje. Er zijn al behoorlijk wat smaakjes. Zo kun je de pure versie nog altijd bestellen van de M3 en M4: met handbak en alleen achterwielaandrijving. De Competition heeft altijd een automaat en deze kun je eventueel uitrusten met xDrive. Ook is er sinds kort een M4 Cabriolet. Dus waar wachten we nog op?

Onthulling M4 CSL

In eerste instantie de M4 CSL. Dat wordt een extra lichte doch krachtigere versie. BMW grijpt daarvoor weer terug naar een geweldige afkorting: CSL, dat staat voor Coupé, Sport en Leicht. BMW gebruikte het al voor de 3.0 CSL (E9) en de M3 CSL (E46). Daarna werd twee keer de naam GTS gebruikt voor de M3 GTS (E92) en M4 GTS (F82).

Naast de teasers die BMW heeft vrijgegeven, is er ook de datum van onthulling van de M4 CSL bekend. Ja, dat is ook nieuws tegenwoordig. De M4 CSL beleeft zijn wereldpremière op het Concours van Villa d’Este op 20 mei 2022. Zoals gewoonlijk zal BMW daar ook acte de présence geven. BMW onthult namelijk wel vaker een bijzondere concept of gaaf model tijdens dat evenement.

En de M3 Touring dan?

In technisch opzicht zal de M3 CSL een opfokte zes-in-lijn krijgen met zo’n 550 pk. Er zal extra veel aandacht zijn besteed aan het verlagen van het gewicht en het verhogen van de rijvreugde. De transmissie zal hoogstwaarschijnlijk alleen de automaat zijn. Niet alleen omdat deze sneller is, maar de handbak kan niet zoveel koppel verwerken als de Comptition-blokken lopen, laat staan dat wat de nóg krachtigere versies zullen leveren.

Dan blijft er nog één smaakje over en dat is de M3 Touring. Deze is al in 2020 aangekondigd. Nu lijkt het er dan eindelijk toch van te komen. Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWBlog zal deze een maand later zijn debuut beleven. De BMW M3 Touring is een rechtstreekse RS4-concurrent. De auto zal alleen leverbaar zijn met een automaat en vierwielaandrijving. Een handbak of versie met achterwielaandrijving behoort niet tot de mogelijkheden.

Dankzij Automotive Mike weten we in elk geval hoe de M4 CSL klinkt:

