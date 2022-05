Abarth 695 Tributo 131 Rally: blauw bommetje met rally-invloeden

Deze generatie Fiat 500 is inmiddels al 15 jaar oud, maar Abarth blijft vrolijk nieuwe special editions uitbrengen.

Je zou Abarth het Bugatti onder de hot hatches kunnen noemen. Niet omdat ze de snelste zijn, maar omdat ze ontelbaar veel special editions uitbrengen. Het is nu alweer een tijdje geleden dat de laatste special edition is uitgebracht, dus we begonnen bijna ongerust te worden. Gelukkig is nu de volgende gelimiteerde Abarth gearriveerd.

De nieuwste special edition heeft de welluidende naam ‘Abarth 695 Tributo 131 Rally’ gekregen. De naam is in ieder geval indrukwekkend. Ook als je de Italiaanse taal niet machtig bent heb je waarschijnlijk door waar het om gaat: deze auto is een eerbetoon aan de Abarth 131 Rally.

De Abarth 131 Rally was een homologatiespecial waar er eind jaren ’70 400 stuks van gebouwd zijn. De rallyversie was niet bepaald onverdienstelijk, want die bezorgde Fiat drie constructeurstitels in het WRC. Rallylegende Walter Röhlr won met een 131 Rally de eerste van zijn twee WRC-titels.

Het is nu 40 jaar geleden dat de Abarth 131 Rally voor het laatst in actie kwam tijdens een race. Uiteraard grijpt Abarth deze gelegenheid aan om weer eens een speciaaltje uit te brengen. Dat is dus de Abarth 695 Tributo 131 Rally geworden.

Qua uiterlijk is de Tributo 131 Rally vooral te herkennen aan de twotone blauw-zwarte kleurstelling, uiteraard geïnspireerd op het origineel. Verder zijn er hier en daar wat speciale logootjes te vinden. Daar houden de rally-invloeden ook wel op.

De auto is voorzien van een imposante verstelbare spoiler, maar die kenden we al van eerdere versies. Die debuteerde in 2019 op de 70°Anniversario. Deze spoiler kan 12 standjes aannemen, van 0 graden tot 60 graden. Wat verder opvalt zijn de gestapelde uitlaten. Die zijn trouwens ook niet nieuw, want die kennen we van de Abarth F595.

Op technisch gebied zijn er geen verrassingen. Het 1.4 turbo-torretje produceert 180 pk’s. Dat is 40 pk meer dan de straatversie van de 131 Rally, om de vergelijking toch maar even te maken. Je raadt het al, de prestaties zijn ook beter: dit blauwe bommetje heeft een top van 225 km/u en doet 0-100 km/u in 6,7 seconden.

De prijs is nog niet bekend, wel de oplage waarin de 695 Tributo 131 Rally gebouwd wordt. Je mag één keer raden hoeveel stuks er gebouwd worden. Hint: het zijn er geen 131, want dat vond Abarth kennelijk te weinig. Daarom worden er 695 stuks gebouwd.

Houd in je achterhoofd dat dit al de zoveelste limited edition is. In totaal rijden er inmiddels duizenden ‘speciale’ Abarths rond. En dit is niet eens de Edizione Finale, dus er zullen er vast nog meer volgen. Dit alles neemt trouwens niet weg dat het leuke karretjes blijven.