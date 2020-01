Onverwacht: Sony presenteert een auto

Vergeet de Playstation!





De technologiegigant hield haar presentatie tijdens de CES in Las Vegas en kondigde een aantal zaken aan, zoals een 8K-tv en een nieuw PS5 logo. Dat was te verwachten. Maar hun laatste 2 minuten op de technologiebeurs CES gebruikte Sony om iets nieuws uit te doeken te doen, een auto. De Vision-S moet de automotive-technologie├źn die Sony te bieden heeft laten zien.

De Vision-S is voorzien van 33 sensoren die de omgeving analyseren. Spiegels heeft de Sony niet, in plaats daarvan zijn spiegelvervangende camera’s toegevoegd. De elektrische sedan is uitgevoerd met 4 losse stoelen en een glazen dak. In de stoelen zit tevens een deel van het 360 Reality Audio systeem verwerkt. Dit moet zorgen voor een unieke geluidsbeleving. Vanuit de voorste stoelen kijk je uit op een panoramascherm in het dashboard. -Of deze ook in 8K-resolutie is uitgevoerd is nog onbekend- Leuke snufjes toevoegen lijkt Sony in ieder geval wel te kunnen.











De eerste blik op dit prototype deed ons denken aan de 1000 pk krachtige Lucid Air. De Sony Vision-S moet het met wat pk’s minder doen, zijn elektromotoren zijn namelijk goed voor 268 pk. De 0-100 sprint legt de nieuwe sedan af in 4,8 seconde en hij gaat niet harden dan 240 km/u.

De Vision-S staat op een volledig nieuw platform wat is ontwikkelt door autofabrikant Magna Steyr. Magna is een belangrijke leverancier voor merken als BMW, Tesla, Mercedes en Volkswagen. Sony gaf aan dat dit platform ook geschikt is voor andere modellen zoals SUV’s. Zou de Vision-S alleen gebouwd zijn om technologie├źn van Sony te showen of zal hij werkelijk in productie worden genomen?