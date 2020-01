Hyundai komt met vliegende auto

En dat midden in de stad





Autofabrikant Hyundai maakte eerder dit jaar al bekend 87 miljard Dollar te willen investeren om aan kop te gaan wat betreft elektrificatie, autonoom rijden en mobiliteitsdiensten. Dat laatste hebben zij wel heel serieus genomen. Op de CES, een beurs in Las Vegas, waar alle nieuwe technologie wordt gepresenteerd, kwamen zij met een vliegende auto.

Het concept van Urban Air Mobility is bedoeld om gebruikers te ontzien van de drukte van de stad. De lange reistijd zal volgens Hyundai verleden tijd zijn met de komst van de S-A1 (de naam van het beestje). De PAV van Hyundai is een samenwerking tussen Hyundai en Uber Elevate. De ‘vliegende’ afdeling van het al bekende bedrijf Uber. Zij willen met de S-A1 een luchttaxi wegzetten voor gebruikers van hun app.

De vliegende auto kan landen op een speciaal station, de HUB. Hier kan het elektrisch gevaarte binnen 7 minuten volledig opgeladen worden. Waarnaar hij weer tot 96 kilometer kan vliegen, als de actieradius tenminste niet afneemt.

De vliegende auto doet je wellicht meer aan een helikopter denken. Volgens Hyundai is het een kruising tussen een auto en een helikopter. De wielen zorgen ervoor dat je ermee kunt rijden op de weg. De propellers maken het mogelijk om zonder landingsbaan op te stijgen. Ben je eenmaal opgestegen dan kun je met 290 km/u over de stad razen, een snelheid die je op de weg niet zult halen. Helaas is het gevaarte nog iets te breed om zich over de openbare weg te mogen voortbewegen.

Helemaal nieuw is de vliegende auto niet. In Nederland is het bedrijf PAL-V namelijk al bijna 13 jaar bezig met het ontwikkelen van een vliegende auto. Er zijn al 26 stuks verkocht en eind volgend jaar worden de eerste uitgeleverd. Wel even een vliegbrevet halen om de PAL-V te mogen besturen.