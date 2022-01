Verrassing: Sony gaat tóch auto’s bouwen

Er gaat weer een nieuwkomer de EV-markt betreden, maar dit keer is het geen onbekend merk. Sony gaat zich namelijk aan auto’s wagen.

Er wordt al sinds mensenheugenis gesproken over een Apple Car, maar daar hebben we tot op heden nog niets concreets van gezien. Twee jaar geleden verraste concurrent Sony echter vriend en vijand door opeens met een auto op de proppen te komen. En dan niet een of andere futuristisch gevaarte, maar een auto die eruit zag alsof ‘ie zo in productie kon.

Toch was het niet duidelijk wat Sony voor snode plannen had met deze auto. Dat de Vision-S – zoals het prototype heet – vorig jaar de openbare weg op ging was een teken dat het niet alleen een showauto was. Toch repte Sony met geen woord over eventuele serieproductie. De Vision-S werd puur als testauto gepresenteerd.

Nu blijkt dat Sony toch meer plannen heeft. Het was ook wel opmerkelijk dat Sony een auto die zo productierijp oogde alleen gebruikte om technologie te testen. Dat kunnen ze namelijk ook prima met een bestaande auto doen.

Twee jaar na de introductie van de Vision-S, presenteert Sony nu een tweede concept car. Qua naamgeving hebben ze nog niet veel inspiratie bij Sony, want deze heet wederom de Vision-S. Om de twee modellen uit elkaar te houden, heet deze auto de Vision-S 02. Dat krijg je dus als een techfabrikant auto’s gaat maken.

Met Vision-S 02 hanteert Sony precies dezelfde designtaal als bij de Vision-S 01 en de auto staat ook op hetzelfde platform. Het verschil is dat de 02 een SUV is, die plaats kan bieden aan zeven personen. Daarmee volgt Sony dus het voorbeeld van Tesla, die eerst een sedan presenteerde en vervolgens een coupé-SUV. Qua vorm zijn er ook zeker overeenkomsten te zien met de Model X. Alhoewel dat geen compliment is.

De hamvraag is: hoe zit het met de productieplannen? Nou, Sony gaat dit voorjaar een nieuwe tak in het leven roepen, genaamd Sony Mobility. Daarmee wil Sony gaan kijken of ze de EV-markt kunnen betreden. Dat klinkt nog voorzichtig, maar het is dus duidelijk dat deze concept cars niet zomaar showauto’s zijn. Zo zien ze er ook niet uit. Alles wijst er dus op Sony serieus is met deze auto’s.