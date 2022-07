Onverzekerde Lamborghini Aventador SVJ wordt afgevoerd door de politie

Tot overmaat van ramp had deze Lambo ook geen kentekenplaat aan de voorkant.

Auto’s zijn in alle opzichten geldverslindende monsters, het is helaas niet anders. Ze zijn duur in de aanschaf, slurpen dure benzine en dan ben je ook nog eens iedere maand geld kwijt aan wegenbelasting en verzekering.

Je auto dan maar niet verzekeren is ook geen optie. Dat is nu eenmaal verplicht. Toch zijn er regelmatig bestuurders die met een onverzekerde auto rondrijden. Ook als je op basis van de auto zou verwachten dat ze de verzekering wel kunnen betalen.

Twee maanden terug schreven we al over een onverzekerde Ferrari F8 Tributo die om deze reden de aandacht trok van de politie. Nu maakt zich ook een Aventador SVJ-eigenaar hieraan schuldig. Dat ontdekte de politie van Milton Keynes. Die naam kan je bekend in de oren klinken, want daar heeft Red Bull Racing hun hoofdkwartier. Maar dat terzijde.

In eerste instantie trok de auto trouwens om een andere reden de aandacht van de lokale politie. De Lambo had namelijk geen kenteken aan de voorkant. Dat is begrijpelijk, want daar is er ook helemaal geen fatsoenlijke plek voor. Helaas is een kenteken dan alsnog verplicht.

Bij nadere inspectie ontdekte de politie dus ook dat de auto waarschijnlijk niet verzekerd is. De bestuurder kon in ieder geval niet het tegendeel bewijzen. De politie was daarom onverbiddelijk en nam de auto in beslag.

Het is wel een fraaie uitvoering, dat geeft zelfs de politie toe. Ze spreken in hun Twitter-bericht over “this beautiful Lamborghini Aventador”. Het smurfblauw in combinatie met de bronskleurige velgen kan de auto goed hebben.

Daar heeft de eigenaar alleen niet zoveel meer aan, nu zijn auto in beslag is genomen. En hij kan waarschijnlijk ook nog een flinke boete tegemoet zien. Alhoewel dat allemaal geen probleem zou moeten zijn voor iemand die zich een Aventador SVJ kan veroorloven.

Foto’s: TVP Milton Keynes