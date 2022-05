Onverzekerde Ferrari F8 trekt aandacht van politie

Waarom je het risico zou willen lopen met zo’n dure auto is ons een raadsel. De politie nam poolshoogte bij de bestuurder van deze Ferrari F8.

In een onverzekerde auto rijden op de openbare weg is nooit slim. Of het nu een Daihatsu is van 500 euro of een Ferrari van 300.000 euro. In het geval van een aanrijding ben je flink de klos en kun je op niemand een beroep doen. Toch besloot de bestuurder van een Ferrari F8 Tributo zonder actieve autoverzekering rond te rijden, tot de politie het voertuig zag.

Een gele supercar trekt nu eenmaal de aandacht. Even het kenteken natrekken, dachten de agenten in de politieauto. Het voorval gebeurde in Duitsland. De agenten ontdekten dat de Ferrari F8 Tributo niet verzekerd was.

Onbekend is hoelang de bestuurder heeft rondgereden met de supercar. Feit is dat de Ferrari sinds januari 2022 geregistreerd staat. In al die maanden hebben er geen betalingen plaatsgevonden voor een verzekering.

De politie besloot in te grijpen in het geval van de onverzekerde Ferrari F8. Een sleepwagen werd besteld zodat de supercar veilig (en verzekerd) naar het huis van de man kon worden gebracht. De bestuurder moet zelf voor de gemaakte kosten opdraaien. Een hopelijk wijze les voor de Ferrari-meneer. (via Carscoops)