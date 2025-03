Ook Audi schrapt duizenden banen

Audi zet de kettingzaag in het personeelsbestand.

Audi heeft nog niet de volledige jaarcijfers van 2024 bekendgemaakt, maar we weten alvast dat die niet enorm rooskleurig zijn. In Q3 (het kwartaal, niet de auto) daalde de winst met maar liefst 91%. Over de eerste drie kwartaal daalde de winst met 45,8%, bijna een halvering dus.

Audi gaat daarom – net als moederbedrijf Volkswagen – keiharde maatregelen nemen. Audi laat weten dat ze de “productiviteit, snelheid en flexibiliteit” willen verhogen. Dat klinkt leuk, maar dit betekent ook dat het mes in het personeelsbestand wordt gezet. Tegen 2029 wil Audi 7.500 banen geschrapt hebben. Ook willen ze de bureaucratie verminderen. Elon Musk blijft dus een inspiratie voor de autoindustrie.

Het personeelsbestand van Audi is de laatste jaren al gekrompen. Sinds 2019 zijn er zo’n 9.500 banen geschrapt. Dat heeft echter niet het gewenste resultaat gehad. Maar anders waren de cijfers waarschijnlijk nog slechter geweest.

De dalende winst komt deels door tegenvallende verkoopcijfers. Vorig jaar verkocht Audi 12% minder auto’s. Verder heeft de sluiting van de fabriek in Brussel, waar de Q8 e-tron van de band rolde, een hoop geld gekost.

Bij de Volkswagen Groep sneuvelen er over de hele linie veel banen. Zo schrapt Porsche ook 9.300 banen en bij Volkswagen zelf verdwijnen er maar liefst 35.000 banen. Bij Audi worden er overigens geen mensen op straat gezet. Dan moet je dus eerder denken aan vrijwillige vertrekregelingen en het niet aannemen van nieuw personeel.