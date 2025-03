Tesla Cybercab wordt de meest efficiënte EV ter wereld

De Cybercab gaat het maximale halen uit een kleine accu. Dat zien we graag terug bij meer EV’s.

Als je een EV wil met veel range kun je er een 205 kWh accupakket in gooien, maar je kunt ook focussen op efficiëntie. Dat doet Tesla met de Cybercab. Tot nu toe wisten we nog geen specificaties van deze auto, maar nu komen we iets meer te weten.

Sandy Munro sprak op zijn YouTube-kanaal met Lars Moravy en Franz Von Holzhausen. Dat zijn respectievelijk de technische baas en de designbaas van Tesla. Zij verklappen alvast wat voor accu de Cybercab gaat krijgen en die wordt opvallend klein. De Cybercab moet een accucapaciteit krijgen van “minder dan 50 kWh”.

Toch moet de Cybercab een range krijgen van bijna 300 mile in de praktijk, wat neerkomt op zo’n 480 kilometer. Als Tesla dat waar kan maken is de Cybercab extreem efficiënt. Zeg maar gerust de meest efficiënte EV ter wereld.

Nu hadden we dat al voorspeld, want de Robotaxi is aerodynamischer dan welke EV ook. De auto heeft een echte druppelvorm en heeft een zeer klein frontaal oppervlak. Het is natuurlijk geen toeval dat de Cybercab bijna dezelfde vorm heeft als de Volkswagen ID.1. Ook die auto was ontworpen met maar één doel: efficiëntie. Verder dragen ook de dichte velgen hun steentje bij.

Qua efficiëntie is de Cybercab dus een hele interessant auto. Alleen jammer dat het zo nodig een autonome taxi moet worden. Daar hebben we dus helemaal niks aan in Nederland. Als er nu gewoon een stuur in zat, had het een hele leuke EV kunnen zijn. Want met z’n compacte afmetingen en kleine accu is ‘ie als het goed is ook lekker licht.