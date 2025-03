Is er überhaupt iets wat je vervelend vindt in het verkeer, of erger jij je niet zo snel?

Ik ben normaal gesproken best een relaxed mens, vind ik zelf. Ik maak me over het algemeen niet zo heel snel druk en vind dingen al heel snel best. Ik erger me dan ook niet heel snel. Behalve in het verkeer. Daar erger ik me wel kapot aan bepaalde zaken.

Allereerst aan mensen die geen richting aangeven bij het verlaten van een rotonde. Het is zo’n kleine moeite om even je linkervingertje omhoog te doen en dat stengeltje naar boven te bewegen als je besluit om je weg te vervolgen. Over het naar links knipperen als je driekwart gaat, zal ik nu niet gaan beginnen. Dan blijven we bezig.

Waar erger jij je helemaal kapot aan in het verkeer?

Ik erger me ook aan mensen die te langzaam rijden. Als je ergens 80 mag, dan moet je dat ook rijden, is mijn mening. Tenzij je het niet kan omdat je zogenaamd langzaam verkeer bent, dan is het weer niet zo erg. Trekkers horen er ook bij natuurlijk…

En een andere kleine ergernis zijn de Tesla’s met verkeerd afgestelde led-verlichting die je zo genadeloos hard in je ogen schijnen, dat je de minuut erna bijna blind bent en als een half bezopen mol over de provinciale weg slingert.

Maar daar erger ik me niet het meest aan in het verkeer. Nee, bij lange na niet! Want er is een groep weggebruikers waar mijn bloed -figuurlijk- van gaat koken. En je raadt het al, dat zijn wielrenners. En het lijkt wel alsof ze zich massaal slechter gaan gedragen.

Ik erger me kapot aan wielrenners

Voordat ik de rant start over de wielrenners die me gisteren voor alles uitmaakten wat slecht is, moet ik echt zeggen dat er ook goede tussen zitten. Het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Mensen die op een smal dijkje niet voluit gaan, die wel remmen, niet vloeken en schreeuwen en bovenal een glimlach tonen als ze je passeren.

Maar het gros van die lui is precies het tegenovergestelde. Stel je voor, ik woon aan een dijkweggetje langs de Vecht. Hartstikke mooi en heerlijk om te wandelen of een stukje rustig te fietsen. Maar dat wordt je door die tweewielige terroristen vrijwel onmogelijk gemaakt.

Gisteren moest ik naar mijn werk. Ik heb met de Z4 zo’n 1100 meter op dat weggetje gereden. De eerste “k@nkerlijer” kreeg ik naar mijn hoofd toen ik vanaf mijn erf de weg opdraaide. De tweede verwensing met allerhande ziektes kreeg ik een minuut daarna omdat ik volgens de wielrenner in kwestie niet genoeg ruimte liet.

En de derde was de ergste. Ik reed lekker rustig, want zondag EN IK RIJ OP EEN SMAL DIJKWEGGETJE WAAR JE NIET HARD KUNT maar dat was niet naar de zin van een iets te oude, te dikke, bebaarde kneus op twee wielen die me met een vet Utrechts accent voor alles uitmaakte dat lelijk was. En wederom waren de kankers niet van de lucht. Dit alles in een tijdsbestek van nog geen 3 minuten.

En als je denkt, dit is een incident, nee. Het is oprecht een plaag. Er lijken echt dagelijks steeds meer schreeuwende, spugende en scheldende boomers in een te strak pakje op een carbon fiets van 10.000 euro bij te komen. levensgevaarlijk om met ruim 40 en vaak harder in een peloton over zo’n smalle dijk te racen.

Maar vooral dat ze denken dat het volkomen normaal is. Of erger, dat de hele wereld zich moet schikken in hun levensgevaarlijke en bloedirritante hobby. En je dat met de nodige uitgeschreeuwde k@nkers aan iedereen moet laten weten die jou voor je gevoel beperkt.

Ik had al een enorme hekel aan wielrenners, maar het is sinds gisteren nog veel erger geworden. En ik ben heel bang dat het eerder meer gaat worden dan minder. Daarom twee vragen. Allereerst, als jij nou een wielrenner bent, waarom gedrag jij je zo? En niet zeggen dat jij je wél keurig aan de regels houdt, want dat zeggen ze allemaal en dan zou dit verhaal van a tot z verzonnen zijn. En dat is het niet.

En als tweede de vraag; waar erger jij je helemaal kapot aan in het verkeer? Zijn dat voor jou ook wielrenners, of heb je juist een hekel aan een langzaam rijdende Z4 voor je terwijl jij je persoonlijk record op de Mijndensedijk in Strava wil krijgen?

Laat het weten in de comments. Schrijf het eruit. Dat lucht op!