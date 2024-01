BMW 4 Serie LCI lekt harder dan Titanic

De BMW 4 Serie LCI is stiekem bekend geworden. En ja, die neus blijft gewoon.

Man oh man, wat was er een commotie toen BMW de 4 Serie Coupé onthulde. Dat was op de IAA van 2019. Alleen de eega’s van bekendheden als Adam Driver, Owen Wilson, Adrian Brody, Gerard Depardieu en Jean Reno waren fan van het nieuwe design van BMW. Althans, dat dachten de puristen.

Maar zoals wel vaker zijn puristen niet de klanten en dat is iets dat BMW zich maar al te goed realiseert. Enerzijds heeft BMW enorm veel fans met óf geen BMW óf een hele oude BMW. Anderzijds heeft BMW enorm veel klanten die anders denken dan die dinosauriërs.

M440i minder schoon?

En dus is er eigenlijk bijna niets veranderd aan de BMW 4 LCI. Dat idee hadden we al en beetje toen we in de wandelgangen hoorden dat er niet enorm veel zou veranderen. En warempel, dat blijkt te kloppen. Dit is namelijk de nieuwe BMW 4 Serie LCI. Uiteraard was het weer Wilco Blok die de platen van het net wist te plukken.

In dit geval is het specifieke exemplaar, een BMW M440i xDrive. Kunnen we daar wat over vertellen? Nou, we hadden gehoopt dat we konden zeggen dat deze zuiniger en schoner zou worden. Maar het tegendeel lijkt waar te zijn. We kunnen nu onderaan zien wat het verbruik en de uitstoot is.

De cijfers van het nieuwe model (174 tot en met 191 gram CO2 per kilometer) ligt aanzienlijk hoger dan het huidige model (170 tot 179 gram CO2 per kilometer). Gezien de alsmaar stijgende BPM-boetes, kun je ervan uit gaan dat de M440i een heel exotische auto gaat worden met een exorbitant prijskaartje.

Verdere wijzigingen BMW 4 Serie LCI

De meeste veranderingen zullen plaats vinden in het interieur. De materialen voor de stoelen zijn milieuvriendelijk. Net als het dashboard en andere delen van het interieur. Ook een toffe upgrade is iDrive 8,5. Qua motoren zijn de wijzigingen subtiel.

De line-up blijft min of meer hetzelfde, maar sommige blokken krijgen de befaamde Tü-update. De BMW 4 Serie zal tot 2028 in productie blijven. Daarna neemt de Neue Klasse het stokje over.