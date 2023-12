Kijk, ook met een mooie M4 CS kun je nog aan de slag

Met de vorige generatie van de M4 is niets mis, al helemaal niet als je de M4 CS hebt.

Moet je overstappen op een nieuw model of niet? Dat is iets dat wereldwijd misschien wel tientallen mensen denken met een hele dikke auto. In veel gevallen doen mensen dat heel erg graag. Als je genoeg verdient, is het helemaal makkelijk. Maar het kan ook zijn dat je esthetische bezwaren hebt. Nee, geen ethische bezwaren, maar esthetische bezwaren.

De nieuwe BMW M4 is een ongelooflijk dikke auto, begrijp ons niet verkeerd, maar het is wel een enorm confronterende auto met die enorme neus. En ondanks dat de meeste mensen eraan gewend zijn en sommigen het zelfs gaaf vinden, is er ook een handjevol zelfverklaarde puristen die het liever bij hun huidige BMW houden.

G Power M4 CS

Voor hen is het goed om te weten dat G-Power voor ze klaar staat. Die hebben namelijk sindskort een lading spulletjes voor een van de laatste F82-modellen, in dit geval de M4 CS. Dat was het model dat het midden hield tussen de M4 Competition en de M4 GTS.

Ondanks dat er al een tijdje een nieuwer model is, ligt deze net eventjes iets prettiger op het netvlies. Dat wil niet zeggen dat het een muurbloempje is, integendeel. De auto in kwestie is muisgrijze M4 CS van G-Power heeft namelijk een opvallende koolstofvezel motorkap (met sleuven!), enorme oranje velgen en daarachter Phoenix-gelb remklauwen. Die laatste zijn dan van BMW zelf, maar ze staan wel fraai.

Tot wel 700 pk

Het is absoluut niet alleen uiterlijk vertoon. Je kan de S55B30-motor namelijk ook aanpakken. Er zijn diverse stadia qua tuning, van een eenvoudige chiptuningkuur tot een absoluut pretpakket met hybride turbo’s, downpipe, sportuitlaatsysteem en grotere intercoolers. Het begint bij 500 pk, maar 550 pk, 600 pk, 680 pk en 700 pk zijn ook mogelijk.

Zoals vermeld kun je dus ook wat carbon-frutsels bestellen (voorspoiler, achterspoiler, diffusor, spiegelkappen), evenals de gesmede velgen en een instelbaar onderstel. De sky – of beter gezegd je portemonnee – is de limit. Het geheel wordt afgemaakt met de obligate G-Power emblemen voor en achter.