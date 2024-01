Koop dit huis en overtref de twee-auto-garage van je voorganger

Je mag dit pittoreske optrekje in Enschede kopen, inclusief een flinke garage voor je droomgarage. De vorige eigenaar heeft een bijna niet te overtreffen ’two car solution’.

Een leuk Instagram-account om te volgen: Two Car Solution. Een soort cult-dingetje, waar de beste combinaties van twee auto’s worden gedeeld. Een BMW Z3 M Coupé naast een BMW X5 (E53) bijvoorbeeld, dat is een coole combo. Of juist twee auto’s die compleet aan de andere kant van het spectrum zitten. Zoals gezegd, het is meer cult, elke twee-auto-garage is leuk en/of nuttig uiteraard.

Two Car Solution op Funda

In de categorie ‘hard contrast’ vinden we een Two Car Solution bij de bezichtiging van een huis, online op Funda dan. Goed, wellicht staat er nog een Skoda Enyaq iV op de oprit voor de dagelijkse kilometers, maar anders zou dit wel geweldig zijn.

De garage bevat namelijk een Audi R8 Spyder (Type 42) en een Ford M151 uit 1968. De ene is net als een Willys Jeep een voertuig met open dak, grote motor en waardeloos comfort, de ander is een militaire Ford. Geintje natuurlijk. Het hebben van zowel een Ford-jeep (zelfstandig naamwoord, niet het merk) als een Audi R8 is gewoon cool. Als je dit huis koopt, dien je eigenlijk deze two car solution te evenaren, als het je lukt te overtreffen.

Huis

Oh ja, je zou bijna vergeten dat deze garage van meer dan een miljoen euro ook nog een huis op het perceel heeft staan. Het gaat dus om een grote vrijstaande woning van 285 vierkante meter (1.800 m² perceel) in Enschede. Het is een woning uit 1930, maar is tijdig verbouwd.

Verdeeld over de drie verdiepingen mag je genieten van acht losse kamers, waarvan vijf slaapkamers. Ook zijn er twee badkamers, zodat je niet hoeft te ruziën over douchen ’s ochtends.

Daarnaast heb je ook een perfecte kelder voor de wijnfanaat, want er is ruimte voor een aardige wijncollectie. En een paar kratjes Grolsch, voor als je zoon weer een feestje wil bouwen. Wij oordelen niet!

En dus ruimte voor niet alleen de Ford M151 en Audi R8, maar nog twee extra auto’s! Je kan er dus een four car solution van maken. Of ook je dagelijks vervoer droog zetten. Jouw keuze.

Kopen? Dat kan op Funda. We lieten al even doorschemeren dat het geen goedkoop huis is (als dat al bestaat anno 2024). Het kost namelijk 1.250.000 euro. Auto’s helaas niet inbegrepen.