Ook de BMW 8 Serie ontsnapt niet aan restomod-behandeling

We spotten een thema bij het gros van de onthullingen de afgelopen tijd en deze BMW 8 Serie is er geen uitzondering op.

We hebben er genoeg van gezien de afgelopen tijd: restomods. Of nou ja, over het algemeen het idee dat je een oude(re) auto pakt en die met de technologie van heden opkrikt ten opzichte van zijn origineel. Dat kan op basis van vrijwel elke auto en het soort auto wat aangepakt wordt, lijkt steeds jonger te worden. Zo lijkt een BMW 8 Serie (E31) nog niet gigantisch oud, maar het is alweer 32 jaar geleden dat we hem zagen.

BMW 850 CSi

Op zich had de BMW 8 Serie en helemaal diens topversie 850 CSi genoeg cijfers voor zijn tijd, helemaal vanwege de 5.6 liter grote ‘S70’ V12 met 375 pk. Het was die motor die in verbeterde mate (S70/2) in de McLaren F1 kwam te liggen. In de 850 CSi paste ‘ie ook mooi, maar de E31 was vooral memorabel door zijn uiterlijk met die spitse neus en lang en laag silhouet. Ze beginnen zeldzaam en prijzig te worden, helemaal de versies met V12 en bij de CSi mogen we langzamerhand wel spreken van een klassieker.

Reyn Speed Shop ‘858 CSL’

Dat even om te schetsen waarom BMW-fanaten wellicht een toffe ‘restomod’ van een 8 Serie bedacht hadden. Het resultaat wordt gepresenteerd en de waslijst aan namen die eraan hebben gewerkt is lang. De ‘uitgever’ is Reyn Speed Shop met behulp van Precision Sport Industries en met een design van automotive designer Jon Sibal. De creatie luistert naar de naam ‘Reyn Speed Shop 858 CSL’.

Geen 850 CSi, maar 858 CSL. Dat is absoluut geen tikfout. Eigenlijk had de 850 CSi volgens BMW-logica ook al de 856 CSi moeten heten, dat wordt dus nu 858. Dit omdat er voorin een 5.8 liter motor ligt. Geen V12, maar de welbekende S85 V10 uit de BMW M5 E60 en M6 E63. Deze is vergroot naar 5.8 liter door Steve Dinan, die je kan kennen van BMW-tuning in de jaren ’00. Zijn firma nu heet CarBahn en die heeft het mechanische gedeelte van de 858 CSL gedaan. De raceversie van de Dinan V10 zou 720 pk leveren, voor de straatversie in de CSL moet je genoegen nemen met 620 stuks. Meer dan genoeg, lijkt ons.

Uiteraard is er een scala aan upgrades toegevoegd om de BMW 858 CSL een beetje goed op de weg te houden. Nieuwe velgen, nieuwe vering en een Brembo-remmenset bijvoorbeeld. De velgen zouden zowel de E46 M3 als de 850 CSi als Alpina-velgen eren.

Bodykit

En dan het uiterlijk en de bodykit van de 858 CSL. Dankzij die Jon Sibal is de 8 Serie iets breder getekend, met grotere bumpers om een andere stance dan normaal te realiseren. Het is ietwat over de top en naar onze mening nogal fout om een 8 Serie uit te brengen zonder klapkoplampen, maar ergens is het ook wel weer gaaf.

Interieur

Het interieur van de 858 CSL is een geinige mix van oud en nieuw. Het idee is namelijk dat het gros van de elektronische zaken gewoon corresponderen met die S85 V10 en de auto dus denkt dat het ‘gewoon’ een M5 E60 is. Met handbak, dus geen SMG-complexiteit. Het iets te moderne (en slecht verouderende) E60-stuur is jammer, maar de op maat gemaakte middenconsole die richting de bestuurder gedraaid zit is wel weer een mooie manier om het te doen.

De BMW 858 CSL is op maat gemaakt voor iemand die er grote stukken mee wil rijden, wat eveneens betekent dat er maar één van is en daar blijft het voorlopig bij. Mag ook wel, want de partijen die hem gebouwd hebben, hebben er vier jaar over gedaan. (via Reyn Speed Shop, Precision Sport en BMWBlog)