Is de Insignia de beste Opel aller tijden?

Nu de Opel Insignia ons verlaten heeft, beseffen we ineens dat deze auto misschien wel de beste Opel ooit was. Is dat ook zo?

Je kan veel dingen zeggen van Opel en verrassend genoeg is niet eens alles negatief. Het Duitse merk weet al jaren de gemiddelde nuchtere Duitser van een ‘best prima’ auto te voorzien. Je kan maar weinig Opels echt bestempelen als ‘spannend’. Of ‘geweldig’. Of eigenlijk zelfs niet als de beste in hun klasse.

Vectra

Neem de Opel Vectra, de middenklasser van Opel in de tijd dat die middenklasser de belangrijkste auto voor een merk was. Als we een woord moeten bedenken wat de Vectra beschrijft is het ‘stoffig’. Je kocht een Vectra ofwel omdat een Volkswagen Passat net te duur was ofwel omdat je al je hele leven Opel rijdt.

Dat terwijl op papier de Vectra helemaal niet zo stoffig is. Beschikbaar als sedan, estate en zelfs als ‘GTS’, al is dat Opels manier om de liftback aan te duiden. Je kon ‘m krijgen met V6, benzine of diesel! En natuurlijk als OPC, waardoor je ook nog een dikke bodykit en 255 pk kreeg. En onderstuur. Echt gigantische bakken overstuur. Lekker in een rechte lijn houden dus.

Opel Insignia

Het mooie van een auto als de Opel Vectra is dat de opvolger vrij makkelijk te verzinnen is. De verwachtingen zijn niet zo hoog, dus als je een net zo zoutloze auto uitbrengt, werkt het vast. Opel liet in 2003, middenin de levensspanne van de Vectra, al eens de Insignia Concept zien. Een designstudie voor de toekomst, maar eigenlijk heeft de Insignia concept met terugwerkende kracht weinig te maken met de echte Insignia. Oké, in de schouderlijn, bij het hoekje in de C-stijl, daar wel.

Opel GTC Concept

De eerste keer dat de Insignia als Vectra-opvolger echt concreet werd was met de Opel GTC Concept in 2007. Een merk als Opel dat ineens met een ranke coupé komt vol met bijzondere details. Bijzondere vouwen in de flanken, grote velgen, het nieuwe grille-design en natuurlijk de enorme ’tranen’ als chromen sierstukken onder de koplampen. De GTC toonde ook het ‘hoekje’ als LED-verlichting, iets wat Opels nog steeds gebruiken.

De GTC had een bijzondere balans tussen productierijp en buitenaards. Zou Opel echt in de komende jaren met een soort Calibra-opvolger komen met zulke heftige designdetails?

Insignia A (2009)

Nee, maar Opel kwam wel met een opvolger van de Vectra die het even helemaal anders zou doen. En dat is natuurlijk de in 2009 op de markt verschenen Insignia. Ook al is het geen supersportieve coupé: er is nog best veel GTC te herkennen. Vooral het lijnenspel in de zijkant, het herkenbare front en het hele profiel lieten de GTC lijken op de perfecte proloog. Ietsje minder gelikt wellicht, maar je moet je wel bedenken dat hij een auto zo belegen als de Vectra opvolgde.

Geinig feitje: de Opel Vectra was er dus als sedan en GTS, omdat het toen ter tijd nog gemeengoed was om beide te hebben. Bij de Vectra had de sedan ook duidelijk een ‘kont’, terwijl de GTS een wat rankere coupé-achtige achterkant had. Bij de Insignia had je ook een liftback en een sedanversie, maar het verschil in lijnenspel was zeer subtiel. Mocht je eentje zien met de kofferbak dicht, is het heel simpel: de liftback had een ruitenwisser achter, de sedan niet.

Insignia OPC

De Opel GTC Concept is met terugwerkende kracht ook maar deels een proloog voor de Insignia geweest. Des te meer was die concept al aan het verraden dat Opel ook de OPC van een opvolger zou voorzien middels de Insignia OPC. En het is de Duitsers gelukt om de GTC eigenlijk perfect over te zetten naar een productiemodel. De ’tranen’ zijn nu chromen stukken net onder de koplamp, maar geven de OPC-versie een duidelijk gezicht. De veel dikkere bumpers met grote trapeziumvormige sierstukken achterop zijn ook bijna perfect overgenomen van de GTC. En de velgen natuurlijk. De Insignia OPC kon je krijgen als sedan of Sports Tourer en het was met 4×4 en een 325 pk(!) sterke 2.8 liter V6 een lekker kanon. Wel helaas een hele zware.

Opel Monza Concept

Maakt dit alles de Opel Insignia de beste Opel? Een opvolger voor de Vectra die veel toffe oogt en voelt, een geweldige concept als proloog en een gave sportversie. Ja, misschien is het daarmee de beste Opel ooit. Waarom we die vraag toch steeds durven te stellen is omdat Opel het gewoon nog een keer deed. Toen de Insignia toe was aan zijn laatste facelift, presenteerde Opel weer een bloedgave concept. De Monza.

Nou is de naam Monza natuurlijk historischer dan Insignia en dit was dan ook net als de originele Monza een soort coupé. Ook net als de GTC dus. De Monza leek eveneens een toen hagelnieuwe designtaal in te luiden. Het was echt een bloedgaaf apparaat.

Met natuurlijk een bijzonder trucje: gigantische vleugeldeuren die zowel de voor- als achterpassagiers laten instappen. Een soort Gemera avant la lettre, maar dan als Opel. Gaaf, dat zeker. Wel liet de Monza je afvragen hoe veel hiervan nou echt in productie kan gaan.

Opel Insignia B (2017)

Nou, op zich nog aardig veel. Dan moeten we ons wel specifiek richten op de Insignia Sports Tourer die in 2017 kwam. Het spitse front met de verticaal georiënteerde koplampen en de chromen details in de grille zijn direct overgenomen van de Monza. De meest herkenbare feature kwam ook terug: de chromen strip die van de A-stijl helemaal naar de achterlichten strekt en zelfs daar in de achterlichtunit door gaat. En dat in een best lekker op het netvlies liggende estate. Weer een Insignia! Moet wel de beste Opel zijn dan, toch?

Kortom: de Opel Insignia is in diens beide generaties van een gave concept naar een zeer nette productie-middenklasser gegaan. Uiteraard zijn er ooit mooiere, meer iconische en motortechnisch gezien leukere Opels gebouwd, maar betere? Dat kan dan haast niet. Het daarmee oneens zijn mag natuurlijk in de reacties.