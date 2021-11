Rivian R1S doet alle Tesla’s na

De Rivian R1S doet ook alle computergames na, overigens.

Voor wie is opgegroeid met computergames, zal het kunnen beamen: de aanvankelijke releasedatum is meer een indicatie dan een belofte. Vroeger was het vrij eenvoudig, LP’s, cassettes en CD’s kwamen altijd op de geplande dag. De computergames, met name de grote titels, hebben aangetoond dat wachten goed of in elk geval normaal is.

Dat betekent dat een product in trek is en dat je er moeite voor moet doen voordat je het kunt komen. Het is een simpel economisch truukje waarmee Cartmanland groot geworden is. Of het de bedoeling is in het geval van de Rivian R1S, weten we niet zeker.

SUV

Waar de Tesla Model X verkocht wordt als een ‘SUV’, maar eruit ziet als een opgeblazen MPV, is de Rivian R1S ‘een echte’. De auto heeft wel wat trekjes van de oude Jeep Wagoneer. Misschien wel meer dan de nieuwe Wagoneer dat heeft. De basis van de R1S is de R1T-pickup. Die laatste wordt nu aan klanten afgeleverd, nog ruim voordat Tesla zijn Cybertuck aan de wereld kan uitleveren.

Maar net als met Tesla is Rivian niet vies van een beetje uitstellen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Rivian R1S in december van 2021 in productie zou gaan. De oplettende lezer zal gezien hebben dat dat over 6 dagen het geval is. Bij Rivian hebben ze ook door, dat ze het niet gaan redden.

Wachten op Rivian R1S tot 2022

Het team van Rivian (ze hebben geen Elon Musk-esque leider kennelijk) heeft de klanten van de R1S een mailtje gestuurd dat ze eventjes moeten wachten. Dat melden toekomstige klanten op het Rivian Owners Forum.

De Rivian R1S zal leverbaar zijn vanaf juni of juli 2022. Het moment van levering is afhankelijk van de datum dat je je order hebt geplaatst, de specificatie van de auto en locatie. Op zich hoeft uitstel geen probleem te zijn. Bij Tesla waren er ook zat modellen die te laat op de markt kwamen en alsnog een groot succes zijn.

Via: InsideEVs