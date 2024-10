Koop een EV, het kabinet zorgt weer voor stroom!

Het rechtse kabinet grijpt hard in op het stroomnet en gaat zorgen voor bakken met stroom voor je EV!

Ja ja, je verwacht het niet, maar het radicaal rechtse klimaatprobleem ontkennende kabinet (volgens de oppositie) doet iets wat het vorige klimaat minnende kabinet heeft nagelaten. Ze grijpen in op het stroomnet.

Onder het vorige vrolijk linksige en progressieve kabinet Rutte IV trokken we al eens de conclusie dat je beter geen EV kan kopen, omdat de stroom op is. Steden als Utrecht zetten laadpalen al uit in de stroomspits omdat er gewoon geen capaciteit is op het stroomnet. Een nieuw bedrijf een stroomaansluiting geven? Kom nog maar eens terug in 2026…

Allerstrengste stroomnet-beleid ooit

Ooit omschreven als tassendrager van Rutte door een zeker waterstofperoxide minnende politicus, is Sophie Hermans inmiddels opgeklommen tot minister van Energie. In het kabinet van datzelfde “kritische” kamerlid.

Dat kabinet wordt toch veelal neergezet als klimaat ontkennend, extreem rechts, domrechts, anti-democratisch en nog meer. Maar nu blijkt kabinet Schoof niet een bruin hart te hebben, maar gewoon een kneitergroen hart.

Wat heeft deze coalitie namelijk besloten nu het allerstrengste asielbeleid wat uitdagend blijkt? Het allerstrengste stroomnet beleid ooit! Er komt een nood (!!) pakket met maatregelen om het bomvolle stroomnet te ontlasten!

Maar liefst 55 duizend trafohuisjes erbij

Er moeten namelijk 55 duizend transformatiehuisjes uit de grond gestampt worden om de vertraging bij de bouw van woningen en bedrijven tegen te gaan. Die kunnen namelijk helemaal geen aansluiting meer krijgen. De industrie kan zo verder verduurzaamd worden en het is goed voor de werkgelegenheid zo lezen we in de Telegraaf.

Het kabinet trekt een beentje bij omdat de doelen die in het klimaatplan met als deadline 2030 buiten bereik lijken te raken. De vier milieubewuste partijen uit het huidige rechtse kabinet willen ons land versneld elektrificeren. Daarvoor zet de minister alles op alles om zo snel mogelijk het stroomnet uit te breiden.

Aanpassen stroomtarieven

Voormalig minister Rob Jetten kon alleen maar dromen van zoveel daadkracht om iedereen aan de elektrische auto te helpen! Zeker de volgende maatregel is helemaal in het straatje van een partij als de zijne.

Het systeem van nettarieven gaat namelijk ook op de schop. Slim stroomverbruik voor huishoudens en bedrijven krijgt namelijk prioriteit. Dat gaat uiteraard via de portemonnee van de consument.

Het doet eigenlijk denken aan de bestaande flexibele energiecontracten waarbij de prijs van stroom ieder uur anders kan zijn. Schijnt de zon veel dan is de stroom goedkoper en is dát het moment om je elektrische auto op te laden.

Afbreken rechtstaat

Ja, hier kan Frans Timmermans een kritiekpuntje leveren, al is het voor het goede doel. Het mes gaat namelijk in de juridische procedures tegen hoogspanningsmasten. Op dit moment kun je eindeloos procederen tegen de komst van hoogspanningsleidingen bij jou in de buurt.

Vanwege het ’zwaarwegend maatschappelijk belang’ zal Hermans de juridische beroepsprocedure verkorten, waardoor een versnelling van maar liefst anderhalf jaar per project kan worden geboekt.

We vermoeden dat de linkse oppositie deze afbraak van de rechtstaat wel pikt, net als het vernachelen van de ecosystemen in de Noordzee ten behoeve van die prachtige windmolens. Als het doel goed is, geen probleem uiteraard.

Planbureau voor de Leefomgeving

Alleen maar goed nieuws dan? Dat ligt aan de bril die je opzet natuurlijk. Waar de “domrechtse” Telegraaf chocoladeletters kopt met de oplossingen die Sophie Hermans aandraagt, schrijft de “zuurlinkse” Volkskrant een groot artikel met in de kop dat het klimaatdoel 2030 vrijwel zeker buiten bereik is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het artikel in die krant met linkse signatuur rept met geen woord over de plannen van de minister om door te pakken. Wel alvast de zwarte Piet voor de partijen in het kabinet wat er pas een paar maanden zit. Het is de schuld van deze coalitie dat het klimaatdoel niet gehaald wordt.

De Volkskrant gaat even aan het feit voorbij dat er hiervoor jaren andere kabinetten hebben gezeten die hier toch echt al stappen in hadden moeten maken. Dus ook voor hen was het klimaatdoel niet te halen, laat staan het op korte termijn opplussen van het stroomnet voor stroom in je EV.

We verheugen ons al op het debat in de Tweede Kamer wat hoogstwaarschijnlijk zal gaan over een tweet van Wilders uit 2019, waarin hij schrijft dat het klimaatbeleid door de shredder moet, en dat het allemaal de schuld is van de BBB en Wierd Duk. Als het maar niet over de inhoud en oplossingen gaat…