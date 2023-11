KIA EV9 – test en video

In de test: de megagrote, elektrische KIA EV9 met zeven zitplaatsen, tot 565 km range en een auto bomvol handigheden.

Op de foto’s en op video’s lijkt het misschien mee te vallen, maar de EV9 is echt mega-groot. Niet onhandelbaar qua manoeuvreren, dat gelukkig niet, maar een ruime zevenzitter neemt nogal wat ruimte op het asfalt in.

Ik neem even de dimensies even met je door. Met een lengte van 5,01m komt de EV9 al aardig richting S-klasses en dergelijke. De hoogte valt met 175 cm nog mee, dat zal ook met aerodynamica te maken hebben. Zonder buitenspiegels blijft de EV9 nog net binnen de 2 meter breedte en de wielbasis is een gezonde 3,10m. Dat is super voor het comfort, maar wegens ontbreken van achterwielsturing heb je bij straatje keren behoorlijk veel ruimte nodig.

Een langere versie van het E-GMP platform

KIA gebruikt voor de EV6 en deze EV9 een dedicated elektrisch platform: het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Ook Hyundai Ioniq 5 en 6 gebruiken dit platform, maar voor de EV9 is vrij een wezenlijke wijziging doorgevoerd.

Bij een grotere auto hoort een grotere wielbasis, waarbij en passant de accucapaciteit vergroot kon worden. Dat is (uiteraard) ook nodig, want de EV9 moet nogal wat plaatwerk en inzittenden meesjouwen. Ten opzichte van de EV6 is de energiedichtheid van de batterij met 8,5% toegenomen. Het is wel echt een fors accupakket met een capaciteit van maar liefst 99.8 kWh. Dat hele accupakket is overigens 566,5kg zwaar en neemt een volume in van 379 liter.

Laden, snelladen en range KIA EV9

Het E-GMP platform is gebaseerd op een 800v architectuur, waar de meeste andere EV’s het nog met 400 volt moeten doen. Door het hogere voltage kan de KIA EV9 (en EV6) sneller laden dan veel andere EV’s. Maximaal kan de EV9 met 210 kW DC snelladen. Anders gezegd kan de EV9 in 15 minuten tot 249km range bijladen.

Ook thuis kan er netjes geladen worden, de AC lader werkt via drie fases en met een maximumsnelheid van 11 kW. Daarnaast is de EV9 al in staat om via Vehicle-to-Load (V2L) elektrische apparaten met maximaal 3.6 kW op te laden. Ook is de KIA EV9 voorbereid voor vehicle-2-grid (V2G) en vehicle-2-home (V2H), maar in de praktijk kan je daar voorlopig nog niets mee. De EV op de zaak opladen en je huis ermee van stroom voorzien, dat zit er voorlopig nog niet in. Maar ik heb je al wel vast op het idee gebracht.

Met het accupakket van 99,8 kWh haalt de EV9 RWD een WLTP actieradius van 563 km, de EV9 AWD haalt er 512 km mee. De praktijkrange is uiteraard een stuk kleiner, maar 350-400 km moet te doen zijn.

EV9 RWD en AWD

Net als de EV6 is de EV9 in de basis achterwielaangedreven, maar gelukkig is er ook een vierkeervier versie. Dat past immers beter bij het soort auto, die in ieder geval uitstraalt dat je er mee buiten de gebaande paden zou moeten kunnen komen.

Eerst maar eens de basisversie behandelen: de KIA EV9 RWD heeft een 204 pk en 350 Nm sterke motor op de achteras. Vergeet niet dat de EV9 RWD maar liefst 2.426 kg weegt, dus echt snel is deze versie niet. De sprint naar de 100 duurt 9,4s en de topsnelheid is begrensd op 185 km/u. Tijdens de test van de KIA EV9 konden we helaas niet met de instapper rijden, maar het vermogen lijkt me op het randje voor het formaat auto.

De EV9 AWD doet het al een stuk beter met een extra motor op de vooras die in standaardtrim 192 pk en 250 Nm levert. Ook achter levert de motor 192 pk, maar het koppel is daar hoger met 350 Nm. Totaal is er 384 pk en 600 Nm beschikbaar, tenzij je de KIA EV9 GT-line besteld, dan stijgt het koppel tot 700 Nm. Je raadt het misschien al, maar bij de GT-line heeft de voorste motor ook 350 Nm. Overigens kan je in sommige landen een Boost-pakket aanschaffen in de Kia Connect Store die hetzelfde doet.

Het helpt de sprintcapaciteit van de EV9 AWD behoorlijk, want van 0-100 daalt de tijd van 6.0s naar 5.3s. De EV9 AWD heeft een begrensde topsnelheid van 200 km/u. In de bergen tussen Nice en St. Tropez wist de beide elektromotoren goed raad met de EV9, maar we zaten er maar met twee man in. Vooral een volgeladen (met mensen en bagage dus) EV9 RWD lijkt me niet overgemotoriseerd. De enkele elektromotor met 204 pk moet potentieel echt hard werken om 3 ton mee te zeulen. En dan mag er ook nog een kar van 900 kg aan de trekhaak van de EV9 RWD worden gehangen. Het trekgewicht van de KIA EV9 AWD is overigens 2.500 kg, potentieel ben je dan met 5.740kg onderweg.

De KIA EV9 is lekker ruim

In deze lel van een auto kan er ook serieus veel mee. Er zijn drie (bijna) volwaardige zitrijen. Op de derde rij is vooral de beenruimte wat beperkt, maar de hoofdruimte is prima, dus het zijn meer dan noodzitjes. Afhankelijk van de configuratie kunnen er zes of zeven man mee, al dan niet op stoelen die kunnen draaien.

Zoals wel vaker is de bagageruimte met de derde zitrij omhoog wel wat beperkt, in plaats van 828 liter blijft dan nog 333 liter over. Dat wordt vechten wie er een grote koffer mee mag nemen op vakantie. De frunk is bij de RWD-versie 90 liter groot, bij de AWD-versie snoept de voorste motor wat weg en blijft er 52 liter over. Handig voor de laadkabel, sneeuwkettingen en dat soort zaken. Die frunk mag je van KIA overigens gewoon met een knop openen, zo gebruiksvriendelijk kan het dus ook.

Sowieso lijken ze bij KIA echt na te denken over de bruikbaarheid. Een paar voorbeelden: er zijn best wat fysieke knoppen, bijvoorbeeld voor stoel- en stuurwielverwarming. De mate van regeneratie pas je aan met flippers achter het stuur en er zijn overal USB-poorten. Bijvoorbeeld in de leuning van de voorstoelen, zodat de passagiers op rij twee daar makkelijk kunnen inpluggen.

Eenvoudig maar effectief

De KIA EV9 heeft het formaat van sommige premium SUV’s, maar het onderstel is minder geavanceerd. Naar zaken als achterwielbesturing zoek je tevergeefs en ik leek het tijdens de test van de KIA EV9 ook niet te missen. Tot ik wél moest straatje keren, dan is 5 meter best een hoop auto.

De EV9 heeft een multi-link achteras, frequentieafhankelijke demping en niveauregeling achter. Maar ook zoek je weer tevergeefs naar adaptieve demping of luchtvering, dat heeft de KIA EV9 niet. En wellicht ook niet nodig, want het onderstel is prima. Het onderstel is dus niet instelbaar, maar je kan je afvragen of het nodig is op een zevenzitter.

Conclusie en prijs KIA EV9 test

Het is een forse jongen, met als USP de drie zitrijen met tot zeven zitplaatsen. Met een vanafprijs van € 67.995 krijg je echt veel auto voor het geld, maar de magere 204 pk moet ook echt veel auto meezeulen. Tijdens de test van de KIA EV9 kon ik helaas niet met die instapper rijden, maar het lijkt me wat mager.

De EV9 AWD is als volgehangen Launch Edition GT-line 11 mille duurder en kost € 78.895. Het is een flinke stap, maar het maakt wel een kloppende auto van de EV9. Nog even doorsparen is het devies.