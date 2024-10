Dik 500d mensen rijden vanaf maandag weer op de goede banden

Wintertijd is tijd voor winterbanden. Maar dik 500 duizend Nederlanders hoeven geen banden te wisselen…

De wintertijd gaat dit weekeinde in en dat betekent dat we weer dood worden gegooid met spotjes op de radio voor de banden wisselweken. Voor 520 duizend Nederlandse automobilisten is dat tegen dovemansoren gezegd. Die geven geen f*ck en rijden lekker door op wat er al onder hun auto zit.

Vierseizoenenbanden

Dan hebben we het niet over vierseizoenenbanden. Volgens de Kwikfit Bandenmonitor najaar 2024, rijdt namelijk 25,6 procent van de Nederlandse automobilisten op banden die voor elk seizoen geschikt zijn. Een marktaandeel wat flink gegroeid is sinds 2018 toen nog slechts 8,8 procent op zo’n vierseizoenenband reed.

Nee we hebben het over de mensen die gewoon de hele zomer doorgereden hebben op hun winterbanden. Het betreft hier 5,5 procent van de in ons rond rijdende automobilisten die dachten dat het toch nooit zomer zou worden in ons land. Dat is omgerekend dus 520 duizend auto’s met rubber dat niet geschikt is voor het jaargetijde.

Niet slim, want je winterbanden slijten veel harder in de zomer en ook de veiligheid en het milieu is niet gebaat bij verkeerd gebruik van je banden.

Verschil zakelijk en privé

Dat de groei er bij de vierseizoenenband een beetje uit lijkt te gaan de laatste jaren (de afgelopen drie jaar stabiliseert het aandeel) heeft wellicht te maken met de keuzes die particuliere consumenten maken.

Het blijkt dat de zakelijke markt veelal kiest voor een winter en een zomerset. De particulier kijkt naar de milde winters van de afgelopen jaren en kiest voor het compromis van de vierseizoenenband als het rubber aan vervanging toe is.

Meest verkochte merken

Even omdat het kan en het leuk is. De top drie meest verkochte merken vierseizoenenbanden is Vredestein met een marktaandeel van 35,6 procent, Continental met een marktaandeel van 10,9 procent en op nummer 3 Michelin met een marktaandeel van 10,8 procent.

Qua zomerbanden staat Continental op nummer 1 met 20,2 procent marktaandeel, Michelin op nummer 2 met 18 procent marktaandeel en Bridgestone op 3 met 8,3 procent.

Dit weekeinde gaat de wintertijd weer in, dus zorg voor het juiste rubber om je wielen en maak je op voor drukke spitsen en laagstaande zon.

Foto’s via Autoblog Spots. Spotter: @dutchstylez