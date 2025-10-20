Ook deze limited edition is een beroerde investering

Of zou het aan de uitvoering liggen?

Het tragische lot van gelimiteerde auto’s is dat er niet mee gereden wordt, want ja, dan wordt ‘ie minder waard. De grap is: veel auto’s die gekocht worden als ‘investering’ zijn helemaal niet zo’n goede investering. Met een McLaren of een Aston Martin kun je behoorlijk de boot ingaan.

Nu hebben we nog zo’n auto gevonden die flink tegen lijkt te vallen qua restwaarde. Het gaat om een Bentley Bacalar uit 2021. Inderdaad, wederom een Britse auto… De Britten weten op een of andere manier niet de begeerte van verzamelaars op te wekken zoals Ferrari’s of Porsches dat doen.

Aan de productieaantallen ligt het niet: van de Bentley Bacalar zijn er slechts 12 gemaakt. Van de meeste gelimiteerde Ferrari’s worden er honderden gebouwd, dus deze auto is echt extreem zeldzaam.

Niet geheel verrassend is de Bacalar gebaseerd op de Continental. Vrijwel alle zichtbare onderdelen zijn echter afwijkend. De koplampen, de grille, de achterlichten, de buitenspiegels, het plaatwerk: het is allemaal speciaal voor deze auto gemaakt.

Je moet de Bacalar niet uit praktische overwegingen kopen, want naar een dak kun je tevergeefs zoeken. Ook de achterbank heeft het veld moeten ruimen, om een speedster-look te creëren. Maar ja, wat maakt het allemaal uit, als klanten toch niet met hun auto rijden?

Onder de motorkap van de Bacalar ligt nog de W12, die inmiddels voor zijn diensten bedankt is. Deze levert 650 pk. Daarmee zat het blok echter nog lang niet aan zijn volle potentie, want de latere Batur kreeg 740 pk. Maar dat mag de pret niet drukken.

Alle Bacalars zijn uniek uitgevoerd, zo ook dit exemplaar. De eigenaar koos voor een gewaagde combinatie. Het exterieur is uitgevoerd in Memphis Red, binnenin zien we donkerrood met beige leer, rood alcantara en wortelnotenhout.

Dan komen we nu bij de hamvraag: wat is deze auto waard? De nieuwprijs van de Bacalar bedroeg circa 1,5 miljoen pond. Dit exemplaar is nog zo goed als nieuw, met 1.131 kilometer op de klok. Toch verwacht veilinghuis RM Sotheby’s dat deze auto slechts 650.000 tot 950.000 pond op gaat brengen, omgerekend 800.000 tot 1,1 miljoen euro. Dat is zo ongeveer de helft van de nieuwprijs.

Als de inschatting van RM Sotheby’s klopt, was deze Bacalar simpelweg een beroerde investering. En de eigenaar had nog zo zijn best gedaan om er niet in te rijden…

Foto’s: Willem Verstraten / RM Sotheby’s