Duurste driecilinder van Nederland is nu nóg duurder

Deze auto kost €31.431 per cilinder.

De duurste driecilinder van Nederland, dat kan natuurlijk maar één auto zijn. De Toyota GR Yaris. Deze is nog steeds leverbaar. Sterker nog: er is nu weer een nieuwe uitvoering, die de auto nóg duurder maakt.

Het gaat om de Yaris GR Aero Performance, die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Dat betekent dat de auto is voorzien van – je raadt het al – een aeropakket. Dit bestaat uit een nieuwe motorkap met luchtinlaat, een grote verstelbare spoiler achterop, extra koelsleuven achter de voorwielen, extra koelsleuven in de achterbumper en speciale 10-spaaks velgen.

Het aeropakket zorgt voor betere aerodynamica en koeling, maar technisch verandert er verder niks. De driecilinder levert nog steeds 280 pk, die verdeeld wordt over alle vier de wielen. Het is ten slotte een rallyspecial.

Betere aerodynamica en koeling zijn leuk, maar het is vooral een excuus om je GR Yaris optisch dikker te maken. Op deze manier weet je zeker dat je auto niet verward wordt met de Yaris van je grootmoeder.

Allemaal hartstikke leuk, totdat je het prijskaartje ziet. De Toyota GR Yaris Aero Performance kost in Nederland €94.295. De meerprijs van €5.000 ten opzichte van een normale GR Yaris valt op zich nog mee, maar dit is natuurlijk absurd veel geld voor een B-segment hot hatch.

Zijn er überhaupt mensen die zo’n auto nieuw kopen in Nederland? Toch wel. Vorig jaar zijn er in ieder geval zes nieuw op kenteken gezet. En daar zaten twee exemplaren tussen die meer dan een ton kostten. Voor een Yaris…