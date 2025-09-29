Ford Focus ‘Last Edition’ is de verkeerde generatie

De Focus verdient een veel beter afscheid dan dit.

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar, maar de Ford Focus gaat ons verlaten. Nadat de Fiesta van het toneel verdween, valt in november ook het doek voor de Focus. Waarschijnlijk gaat Ford hier zelf weinig aandacht aan besteden, want dat kan alleen maar kritiek opleveren.

We krijgen nu wel een Focus ‘Last Edition’ in onze mailbox, maar die komt niet van Ford zelf. Het Duitse Barracud Racing Wheels heeft de taak op zich genomen om de Focus een waardig afscheid te geven. Of nou ja… een afscheid.

Om te beginnen hebben ze de verkeerde generatie genomen. We zien hier namelijk een Focus van de vorige generatie. Nu is er op zich niks mis met deze generatie, maar voor een Final Edition neem je meestal het laatste model.

Verder is het ook niet echt een bijzonder project. De Focus ST is voorzien van zwarte Barracuda Dragoon velgen in de maat 19 inch. Om het af te maken is de auto verlaagd met een V3 schroefset van KW. Dat was het.

Dit is dus niet echt een waardig afscheid van de Focus, maar ja, meer gaan we waarschijnlijk niet krijgen. Ford laat de Focus waarschijnlijk met stille trom vertrekken. Er schijnt nog wel een ‘opvolger’ te komen, maar dat wordt een crossover. De Focus zoals we die kennen is dus binnenkort dood.