Deze gelimiteerde Italiaan was een beroerde investering

Niet álle zeldzame Italiaanse supercars worden meer waard…

Er zijn weinig investeringen die zoveel zekerheid bieden als het kopen van een gelimiteerde Ferrari. Helaas geldt dit niet voor alle gelimiteerde auto’s. Of misschien moeten we zeggen: gelukkig. Want een sportauto is gemaakt om te rijden, niet om meer waard te worden in een verwarmde garage.

We hebben nu weer een voorbeeld van een supercar die niet zo’n goed investeringsobject lijkt te zijn. Ook al is het een Italiaans raspaardje. Het gaat om de Italdesign Zerouno. Dit is onderhuids stiekem een Audi R8. Of een Lamborghini Huracán, zo je wil.

Meestal zijn we wel fan van Italiaanse coachbuildprojecten, maar deze auto bewijst dat Italianen de plank ook wel eens mis slaan. De designers zijn iets te enthousiast geweest met flapjes, luchtinlaten en spoilers. Het resultaat is een druk en onsamenhangend geheel.

Motorisch gezien is de Italdesign Zerouno identiek aan de Huracán en de R8, met de welbekende, 610 pk sterke V10. Ook de vierwielaandrijving is overgenomen. Het komt er dus op neer dat je een Audi R8 hebt, maar dan in een minder mooie verpakking.

De Zerouno is wél heel zeldzaam, dat is natuurlijk ook wat waard. Er zijn slechts vijf coupés en vijf cabrio’s gebouwd. Dat is echt extreem weinig. In Monaco of Londen ga je met een Huracán niet opvallen, met deze auto wel.

Of het een goede investering is? Dat moet nog blijken, maar het ziet er niet best uit. De nieuwprijs was namelijk €1,5 miljoen plus belastingen. De verwachte opbrengst? €800.000 tot €1,2 miljoen, volgens Bonhams. Terwijl de auto maar 1.238 kilometer heeft gereden. Het kan nog wel eens een pijnlijke middag worden voor de eigenaar, als de auto 12 oktober worden geveild in Knokke.