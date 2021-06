Ook Fiat kondigt een switch naar volledig EV aan - Autoblog.nl

De lijst met merken die nog auto’s met een ICE blijven bouwen wordt kleiner en kleiner: Fiat wil tegen 2030 enkel nog een EV merk zijn.

Voor wie bezig is met een kaart van Nederland met een rode X bij alle dealers die geen ICE’s meer gaan verkopen: je mag weer kruisjes gaan zetten. Dit keer bij alle dealers van Fiat. De Italianen gaan de ICE langzaam uitfaseren en tegen 2030 zouden er enkel nog modellen van Fiat als EV geleverd worden.

Topman Olivier Francois laat weten dat dit de volgende stap is in het verbeteren van de wereld. Of in ieder geval een poging doen.

The decision to launch the new 500 – electric and electric alone – was actually taken before Covid-19. Even then, we were already aware that the world could not take any more compromises. We were reminded of the urgency of taking action, of doing something for the planet Earth.

Olivier Francois, CEO Fiat