Ford omzeilt 'chicken tax', mag 1,3 miljard gaan betalen - Autoblog.nl

De belachelijke ‘chicken tax’ laat fabrikanten van hun meest creatieve kant zien, al gaat dat een duur grapje worden voor Ford.

Sjoemelen: het mag niet. En met die open deur ingetrapt wensen we jullie nog een fijne za… nee natuurlijk niet. Interessanter bij sjoemelen is altijd de vraag: waarom werd er voor oneerlijk spel gekozen? Een merk als Volkswagen weet zelf ook wel waarom valsspelen met emissies niet mag, dus waarom doe je het dan alsnog? De makkelijke manier kiezen, of is er iets anders aan de hand? Oké, bij Volkswagen was het gewoon hartstikke dom en strafbaar, maar dat geldt niet altijd.

Chicken Tax

Want om nou te zeggen dat de wetgeving altijd dusdanig mee veert met de interesses van autofabrikanten gaat ook wat ver. Ford heeft namelijk een rechtszaak aan de broek hangen die te maken heeft met de ‘chicken tax’. Collega @jaapiyo heeft een tijdje geleden deze wet haarfijn uitgelegd, wij houden het vandaag even kort. Lyndon B Trump, eh, Johnson die in de jaren ’60 president was, voerde de chicken tax in als een soort chantage tegen Europa. Wij kochten namelijk destijds de superieure Amerikaanse kippen in plaats van onze eigen en het resultaat was een importheffing op Amerikaanse kip. De revanche van de VS was een importheffing van 25 procent op verscheidende producten die zij veel uit Europa haalden, waaronder dus ‘light trucks’, bij ons beter bekend als bestelauto’s.

Sjoemelen

Die chicken tax bestaat dus nog steeds en onder meer Ford heeft er nog last van. De Transit-modellen, waaronder de Transit Connect waar het vooral om gaat, worden in Turkije gebouwd en elk model met 25 procent extra moeten importeren gaat handenvol met geld kosten. Maar de hele assemblage naar de VS verhuizen is ook niet bepaald een goedkope operatie, evenals het ontwerpen van een aparte Transit Connect voor de Amerikaanse markt. Nee, Ford ging de chicken tax ontwijken door te sjoemelen.

Achterbank

Elke Ford Transit Connect kwam het land binnen als een auto die niet onder de chicken tax viel. Er waren namelijk stoelen geplaatst op de plek waar je een achterbank verwacht, waardoor Ford meende dat ze gewoon personenauto’s aan het importeren waren. Wanneer de douane dat had goedgekeurd, werden die achterstoelen gelijk weer verwijderd. Ergens is het verdomd slim.

Rechtszaak

Helaas komt boontje om zijn loontje en het ontwijken van de chicken tax komt Ford nu tegemoet in de vorm van een dure boete. Deze is aangekaart door de US Customs en Border Protection (CBP). Zij zijn in het ootje genomen en vinden dat Ford hun ‘excuusstoelen’ een laffe truc zijn geweest. Bovendien zouden de stoelen erg duidelijk een excuus zijn. De stof was goedkoper dan die van de voorstoelen, bijvoorbeeld. Volgens CBP waren deze stoelen overduidelijk nooit bedoeld om in de Transit te blijven zitten. Waar Ford zichzelf dan ook volgens CBP in de voet schoot: de Connect werd in de markt gezet, geadverteerd en geleverd aan klanten als een tweezits busje, zonder dat consumenten de optie hadden om de excuusstoelen te laten zitten.

1,3 miljard

Ford probeerde de chicken tax boete nog te omzeilen door te zeggen dat de stoelen wél volwaardig zijn, met gordels, ankerpunten en alles om de stoelen als een veilige volwaardige zitplek te beschouwen. Het mag waarschijnlijk niet baten, want het Supreme Court heeft hun protest al meerdere malen ontkracht. Er staat een boete van 1,3 miljard dollar op de loer. Ouch.

Eerlijk duurt het langst, maar in het geval van de chicken tax is de zet van Ford op zich wel te begrijpen. Inmiddels is de Transit Connect als busje niet meer te bestellen op de website van Ford USA, enkel nog als passagiersbus. Dan moet je zelf maar de stoelen verwijderen en de ramen verven. (via Reuters)