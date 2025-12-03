De gemoderniseerde Honda NSX is hier!

Een Japanse supercar, maar dan opnieuw getekend door Italianen.

Is het nou echt nodig om van iedere iconische auto een restomod te maken? Nee, maar het levert vaak wel interessante creaties op. Vandaag is het de beurt aan de Honda NSX. Deze restomod was in oktober al geteased, maar nu hebben we de auto volledig in beeld.

De restomod wordt niet gebouwd door een of andere start-up, zoals we vaak zien. Dit is een creatie van het Italiaanse JAS Motorsport. Zij zijn al sinds 1998 de officiële partner van Honda en ontwikkelen onder meer de WTCC-auto’s. Het design heeft JAS uitbesteed aan Pininfarina, ook niet de eerste de beste partij.

De restomod heeft de naam Tensei gekregen, wat Japans is voor wedergeboorte. Een toepasselijke naam, we kunnen niet anders zeggen. Deze wedergeboorte houdt onder andere in dat de auto een compleet nieuwe carbon carrosserie heeft gekregen.

De belangrijkste designelementen – zoals de klapkoplampen en de geïntegreerde spoiler – zijn intact gebleven. Verder is wel zo’n beetje de hele auto opnieuw getekend. Uiteraard is een restomod niet compleet zonder LED-verlichting voor en achter.

Verder weten we nog niet zoveel, want dit is nog niet de officiële onthulling. We weten dus niet wat JAS Motorsport allemaal voor technische upgrades heeft doorgevoerd. De 3,0 liter V6 blijft in ieder geval behouden, dus het wordt niet opeens een EV.

Het frappante is: dit is niet de enige Italiaanse Honda NSX restomod die in de pijplijn zit. Rivaliserend designhuis Italdesign is namelijk óók bezig met een ‘NSX Tribute’. Klanten die op zoek zijn naar een NSX restomod hebben straks dus gewoon keuze.